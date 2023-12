TGA 2023: The Casting of Frank Stone to nowa gra w uniwersum Dead by Daylight

Behaviour Interactive wspólnie z Supermassive zapowiedziały The Casting of Frank Stone, czyli nową grę osadzoną w uniwersum Dead by Daylight.

Już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że Behaviour Interactive zamierza połączyć siły z Supermassive Games – deweloperem Until Dawn – w celu stworzenia zupełnie nowej produkcji opartej na narracji. Podczas The Game Awards zespół odpowiedzialny za Dead by Daylight zapowiedział The Casting of Frank Stone, czyli grę fabularną osadzoną w znanym uniwersum właśnie Dead by Daylight.

TGA 2023: The Casting of Frank Stone oficjalnie zapowiedziane

The Casting of Frank Stone skupi się na grupie przyjaciół, którzy badają hutę i odkrywają makabryczną tajemnicę. Produkcja ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach PS5 i Xbox Series X/S w przyszłym roku.