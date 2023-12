The Casting of Frank Stone na Steam. Kilka szczegółów i wymagania sprzętowe gry

Na platformie Valve pojawiło się kilka dodatkowych informacji na temat nadchodzącej produkcji twórców Until Dawn i The Quarry.

Na The Game Awards 2023 doczekaliśmy się zapowiedzi The Casting of Frank Stone, czyli nowej produkcji studia Supermassive Games osadzonej w uniwersum Dead by Daylight. W trakcie wydarzenia mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun wspomnianego tytułu. Tymczasem okazuje się, że nadchodząca gra twórców Until Dawn i The Quarry doczekała się już własnej strony na Steam.

Wymagania sprzętowe The Casting of Frank Stone ujawnione. Jest też parę innych szczegółów

Na platformie Valve pojawiło się kilka wartych uwagi informacji na temat gry The Casting of Frank Stone. Zgodnie z zapowiedziami gracze mogą liczyć na kinową historię, która wprowadzi „zupełnie nowy poziom emocji, immersji oraz intensywności do tego pełnego mroku uniwersum”. W nadchodzącej produkcji Supermassive Games gracze będą musieli również podejmować różnego rodzaju decyzje, a każda z nich ma wpływać zarówno na fabułę, jak i losy bohaterów.