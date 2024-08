The Casting of Frank Stone do sprawdzenia za darmo na kilka dni przed premierą

Nieco ponad miesiąc temu mieliśmy okazję zobaczyć gameplay z The Casting of Frank Stone. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku w przyszłym tygodniu. Część graczy już teraz może jednak przetestować nadchodzącą produkcję twórców Until Dawn i The Quarry.

Wersja demo The Casting of Frank Stone dostępna na Steam

Na Steam udostępniono bowiem wersję demonstracyjną The Casting of Frank Stone. Zgodnie z przekazanymi informacjami demo pozwala zapoznać się z prologiem nowej gry studia Supermassive Games. Deweloperzy podkreślają jednak, że poczynione postępy nie zostaną przeniesione do pełnej wersji gry.