Irytujące elementy Assassin's Creed: Shadows naprawione. Wszystko dzięki pracy jednego z fanów

Premiera Assassin's Creed: Shadows miała miejsce niemal trzy tygodnie temu. Mimo dwóch aktualizacji od Ubisoftu gra nadal nie jest wolna od technicznych problemów. Na część z nich odpowiedział moder o pseudonimie Lyall, publikując własny projekt znany jako ACShadowsFix.

Assassin's Creed: Shadows – mod poprawia błędy twórców

ACShadowsFix to fanowski projekt do Assassin's Creed: Shadows, który likwiduje limit 30 klatek na sekundę w scenkach przerywnikowych i tym samym umożliwia ich płynne odtwarzanie. Mod poprawia też wsparcie dla monitorów ultrapanoramicznych – usuwa czarne pasy po bokach i pozwala cut-scene’om wypełnić cały ekran, co znacząco poprawia ogólny wygląd cutscenek.