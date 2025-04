Valve wezwane do działania. Women in Games żąda usunięcia kontrowersyjnej gry ze Steama

Udostępniona gra charakteryzuje się silnym naciskiem na tematykę kazirodztwa i męskiej dominacji. Opis tytułu na platformie Steam zachęca użytkowników do „posiadania” matki, a następnie do stania się „najgorszym koszmarem każdej kobiety”.

Na stronie internetowej gry na Steamie, której elementem graficznym jest między innymi wizerunek kobiety z zaciśniętą dłonią na gardle, otwarcie informuje się o zawartości obejmującej seks i przemoc w sposób graficzny, wulgarny język, nagość oraz szczegółowe przedstawienie aktywności seksualnych. Ponadto, w grze występują motywy „kazirodztwa, szantażu, seksu bez zgody, a także używania narkotyków, alkoholu i papierosów”.

CEO Women in Games, dr Marie-Claire Isaaman, wezwała Valve do podjęcia pilnych działań i usunięcia wspomnianej gry z platformy Steam. W jej opinii, treści prezentowane przez ten tytuł są niepokojące i wysyłają sygnał mówiący o tym, że przemoc wobec kobiet jest „nie tylko tolerowana, ale wręcz grywalna”. Dodała, że fakt dostępności takiej gry na Steamie, jednej z największych platform dystrybucji gier na świecie, jest całkowicie nieakceptowalny.

Fakt, że taka gra jest dostępna na Steamie – jednej z największych platform gamingowych na świecie – jest absolutnie nie do przyjęcia. To wysyła jasny i niepokojący sygnał: że przemoc wobec kobiet nie tylko jest tolerowana, ale wręcz grywalna. Taki przekaz nie ma prawa istnieć ani w naszej branży, ani w naszych społecznościach, ani w społeczeństwie.

Wzywamy firmę Valve, właściciela platformy Steam, do natychmiastowej reakcji. Ta gra musi zostać usunięta. Należy wprowadzić silniejsze zasady moderacji treści. Postawa zero tolerancji wobec mizoginii i nienawiści musi być wyraźnie egzekwowana. Kobiety i dziewczęta zasługują na coś lepszego w tej branży. Zachęcamy wszystkich sojuszników do wsparcia – do zabrania głosu, działania i wspólnego budowania bezpieczniejszego, bardziej otwartego świata gier.