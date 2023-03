Nowości w The Callisto Protocol. Contagion Bundle i nowy poziom trudności

Deweloperzy udostępnili Contagion Bundle, czyli zestaw z nową zawartością do gry.

Przychodzimy z dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy chcieliby powrócić do gry The Callisto Protocol. Jak podaje między innymi serwis VG247, przedstawiciele Striking Distance Studios poinformowali o udostępnieniu tak zwanego Contagion Bundle, czyli zestawu z nową zawartością do wspomnianej produkcji. Poniżej znajdziecie najważniejsze szczegóły. The Callisto Protocol: Contagion Bundle – nowa zawartość w grze. Szczegóły Pakiet zapewnia przede wszystkim dostęp do nowego trybu Zaraza:

W trybie Zaraza, najstraszniejszym wymiarze horroru surwiwalowego The Callisto Protocol, śmierć to dopiero początek. Walcz taktycznie i mądrze korzystaj z amunicji – poziom trudności w trybie Zaraza został specjalnie zbalansowany. Czekają na ciebie silniejsi przeciwnicy i ograniczone zasoby. Nie możesz ręcznie zapisywać gry, a jeśli umrzesz, twój postęp zresetuje się do początku rozdziału. (Steam)

