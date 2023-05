Twórcy The Callisto Protocol nie zamierzają się poddawać. Nowy tryb z systemem rankingowym

W dużym skrócie: Riot Mode to tryb, który przypomina bardziej grę arcade aniżeli rasowy horror . Jego głównym elementem jest zabawa; Jaszanovits wyjaśnił, iż celem deweloperów było stworzenie interesującego i angażującego doświadczenia, które pomimo swojej oczywistej powtarzalności i tak pozwala graczom rozwijać się oraz wymyślać nowe taktyki na pokonywanie coraz to większej liczby wrogów .

Dziś – 23 maja – gra The Callisto Protocol otrzymała zupełnie nowy tryb rozgrywki o nazwie Riot Mode w ramach aktualizacji. Tryb oferuje ekscytujące nowe doświadczenie , w którym chodzi przede wszystkim o zniszczenie możliwie jak największej liczby wrogów. Aby dodać nieco różnorodności, gracze mogą zbierać kredyty, za które następnie kupią różne ulepszenia, a w trakcie mordowania będą znajdywać specjalne skrzynie z łupami. Nieco więcej o nowym trybie opowiedzieli projektant poziomów, Kevin Jaszanovits, oraz starszy inżynier ds. systemów, Philip Green.

Z każdym kolejnym poziomem robi się trudniej. Gracz ma do dyspozycji tylko dwa sloty na bronie, a musi przy tym wszystkim obserwować swój pasek zdrowia oraz wyszukiwać nowych ulepszeń. Gdy na arenie zrobi się bardzo gorąco, mamy możliwość aktywowania tzw. Rampage Mode , aby otrzymać tymczasowe wzmocnienie zapewniające nieskończoną ilość amunicji, GRP oraz insta-kill (natychmiastowe eliminowanie przeciwników).

Klimat arcade został także podkreślony poprzez wprowadzenie systemu punktacji opartego na zabójstwach oraz rozczłonkowaniach; ogólny wynik śledzi postępy gracza w całej grze.

Riot Mode jest dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy gry The Callisto Protocol w wersji Deluxe oraz przepustki sezonowej. Zainteresowani mogą także zakupić Riot Bundle.