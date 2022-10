The Boys 4 przedstawi kolejnych superbohaterów. Pierwsze spojrzenie na nowe postacie

W czwartym sezonie do superbohaterskiej rodziny dołączą kolejne postacie, które właśnie zostały ujawnione.

Czwarty sezon serialu The Boys już powstaje. Produkcja została zamówiona jeszcze w czerwcu bieżącego roku, krótko po premierze pierwszego odcinka trzeciej serii. Niedawno twórcy świętowali zakończenie prac na planie drugiego spin-offu popularnego serialu od Amazon Prime Video. Tym razem twórcy pochwalili się, że Vought International pozyskało dwóch nowych superbohaterów. W czwartym sezonie widzowie poznają Supes Firecracker i Sister Sage.

W pierwszą z bohaterek wciela się Susan Heyward (Vinyl, Powers), zaś w drugą Valorie Curry (Blair Witch, Saga Zmierzch). Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia obu postaci w pełnych kostiumach, stworzonych przez Laurę Jean Shannon. Szczegóły ról Supes Firecracker i Sister Sage są trzymane w tajemnicy i twórcy nie zamierzają niczego więcej ujawniać, aż do premiery nowego sezonu. Niestety nie wiemy, kiedy czwarta seria zadebiutuje na platformie Amazona.

The Boys opowiada o grupie superbohaterów, którzy już dawno przestali działać ze szlachetnych pobudek, a ich działania są w pełni skomercjalizowane. Zamiast walczyć z przestępczością, ich zadania podyktowane są wyłącznie celami marketingowymi, aby zachować ich celebrycki status i miliony przynoszone ze sprzedaży gadżetów i udzielania licencji. Liderowi grupy Homelanderowi daleko do silnego i praworządnego przywódcy, a reszta członków, na czele z A-Train i The Deep mają wiele na sumieniu. Ich dalszej działalności sprzeciwia się tytułowa grupa, na czele z Billym Butcherem, którym superbohaterowie wyrządzili krzywdę. Z czasem odkrywają, że hołubieni przez społeczeństwo herosi skrywają mroczne sekrety, które zaczynają im samym zagrażać.

W obsadzie znaleźli się: Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Jensen Ackles, Laz Alonso, Elisabeth Shue, Karen Fukuhara i Simon Pegg.