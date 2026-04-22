The Blood of Dawnwalker z obszerną prezentacją. Wkrótce poznamy datę premiery

Twórcy The Blood of Dawnwalker rozpoczynają odliczanie. Już za kilka dni poznamy datę premiery gry i zobaczymy nowy gameplay
Zgodnie z przekazanymi informacjami zapowiedziana przez twórców The Blood of Dawnwalker transmisja live rozpocznie się już 28 kwietnia 2026 roku o 18:00 czasu polskiego. Jak wspomnieliśmy wyżej, w trakcie streama ujawniona zostanie dokładna data premiery nadchodzącej produkcji studia Rebel Wolves. To jednak nie koniec atrakcji.
W trakcie transmisji twórcy The Blood of Dawnwalker pokażą bowiem również nowy gameplay, który skupi się na prezentacji otwartego świata gry. Co więcej, podczas wydarzenia zobaczymy także fabularny zwiastun wspomnianej produkcji. Nie zabraknie też nowych szczegółów na temat gry bezpośrednio od deweloperów.
Rebel Wolves zapowiedziało też, że w trakcie transmisji udostępnione zostaną wymagania sprzętowe gry The Blood of Dawnwalker na PC. Zgodnie z przekazanymi informacjami stream ma trwać około 45 minut. Całość będzie można natomiast śledzić na żywo na oficjalnych kanałach gry na YouTube oraz Twitch.
W imieniu całego studia Rebel Wolves pragnę zaprosić wszystkich graczy na nadchodzącą transmisję na żywo, podczas której nie tylko poznacie datę rozpoczęcia swojej przygody w Vale Sangora, ale także zobaczycie zmiany w rozgrywce, które wprowadziliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności związanych z otwartym światem gry – powiedział Konrad Tomaszkiewicz, reżyser gry.
Na koniec przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2026 roku.
