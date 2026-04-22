The Blood of Dawnwalker z obszerną prezentacją. Wkrótce poznamy datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/04/22 16:40
Deweloperzy ze studia Rebel Wolves rozpoczynają odliczanie do premiery i zapraszają graczy na transmisję live.

Ostatnio reżyser The Blood of Dawnwalker przyznał, że nie przeszkadzają mu porównania do Wiedźmina 3. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy informację, która z pewnością zainteresuje wszystkich graczy czekających na wspomniany tytuł. Deweloperzy ze studia Rebel Wolves zapowiedzieli bowiem specjalną prezentację, w której trakcie poznamy oficjalną datę premiery The Blood of Dawnwalker.

Zgodnie z przekazanymi informacjami zapowiedziana przez twórców The Blood of Dawnwalker transmisja live rozpocznie się już 28 kwietnia 2026 roku o 18:00 czasu polskiego. Jak wspomnieliśmy wyżej, w trakcie streama ujawniona zostanie dokładna data premiery nadchodzącej produkcji studia Rebel Wolves. To jednak nie koniec atrakcji.

W trakcie transmisji twórcy The Blood of Dawnwalker pokażą bowiem również nowy gameplay, który skupi się na prezentacji otwartego świata gry. Co więcej, podczas wydarzenia zobaczymy także fabularny zwiastun wspomnianej produkcji. Nie zabraknie też nowych szczegółów na temat gry bezpośrednio od deweloperów.

Rebel Wolves zapowiedziało też, że w trakcie transmisji udostępnione zostaną wymagania sprzętowe gry The Blood of Dawnwalker na PC. Zgodnie z przekazanymi informacjami stream ma trwać około 45 minut. Całość będzie można natomiast śledzić na żywo na oficjalnych kanałach gry na YouTube oraz Twitch.

W imieniu całego studia Rebel Wolves pragnę zaprosić wszystkich graczy na nadchodzącą transmisję na żywo, podczas której nie tylko poznacie datę rozpoczęcia swojej przygody w Vale Sangora, ale także zobaczycie zmiany w rozgrywce, które wprowadziliśmy w ciągu ostatnich miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności związanych z otwartym światem gry – powiedział Konrad Tomaszkiewicz, reżyser gry.

Na koniec przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w 2026 roku.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/04/the-blood-of-dawnwalker-road-to-launch-event-set-for-april-28

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

