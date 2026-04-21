Niemal 100-letnie arcydzieło science fiction doczeka się ekranizacji. To może być najoryginalniejszy film roku

Czesi tworzą ekranizacje słynnej powieści science fiction sprzed prawie stu lat.

Jedna z najważniejszych czeskich powieści science fiction doczeka się nowej, ambitnej ekranizacji. Inwazja jaszczurów autorstwa Karela Čapeka, trafi do kin w zupełnie nowej odsłonie. Film w reżyserii Aurela Klimta znajduje się obecnie na etapie postprodukcji, a jego premiera została zaplanowana na 5 listopada tego roku. Inwazja jaszczurów – powstaje ekranizacja słynnej powieści science fiction Projekt powstaje od blisko ośmiu lat i stanowi międzynarodową koprodukcję z udziałem Czech, Słowacji i Chorwacji. Twórcy podkreślają, że nie jest to wierna adaptacja książki, lecz swobodna interpretacja, która zachowuje satyryczny charakter oryginału, jednocześnie dostosowując narrację do współczesnego widza.

Fabuła koncentruje się na postaci kapitana Vantocha, jednego z pierwszych ludzi mających kontakt z inteligentnym gatunkiem przypominającym salamandry. Odkrycie szybko przeradza się w globalny biznes, w którym kluczową rolę odgrywa przemysłowiec G. H. Bondy. Historia ukazuje, jak naukowe przełomy mogą zostać podporządkowane ekonomii i ambicjom, prowadząc do konsekwencji o światowej skali. Nowa wersja Inwazji jaszczurów wyróżnia się formą. Film łączy tradycyjne aktorstwo z animacją oraz efektami cyfrowymi, tworząc hybrydowe widowisko. Twórcy sięgają po różnorodne środki wizualne, od materiałów fotograficznych, przez elementy rysunkowe, aż po zaawansowane CGI. Jednym z kluczowych wyzwań było przedstawienie samych jaszczurów. Postać Andy’ego powstała na bazie gry aktorskiej Petra Čtvrtníčeka, który użyczył jej głosu oraz ruchu, a jednocześnie pojawia się na ekranie w roli niemieckiego ambasadora.

W obsadzie znaleźli się także Jaroslav Dušek jako kapitan Vantoch oraz Robert Nebřenský w roli G. H. Bondy’ego. Towarzyszy im zespół aktorów z Czech, Słowacji i Chorwacji, co podkreśla międzynarodowy charakter produkcji. Zdjęcia realizowano w kilku krajach Europy, w tym na chorwackiej wyspie Susak, która w filmie pełni rolę fikcyjnej Zatoki Diabła, miejsca pierwszego kontaktu ludzi z nowym gatunkiem. Ekipa pracowała także w Bratysławie, Pradze oraz uzdrowiskach takich jak Trenčianske Teplice, wykorzystując zarówno naturalne plenery, jak i zabytkowe wnętrza.

