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Star Wars zmarnowało następcę Dartha Vadera? Ta postać miała wszystko, by stać się nową ikoną serii

Jakub Piwoński
2026/06/25 11:30
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Din Djarin błyskawicznie podbił serca fanów, ale kolejne decyzje Lucasfilmu sprawiły, że jego potencjał nie został w pełni wykorzystany.

W uniwersum Gwiezdnych wojen trudno znaleźć postać bardziej rozpoznawalną niż Darth Vader. Charakterystyczny hełm, głos i tragiczna historia Anakina Skywalkera sprawiły, że Sith stał się ikoną nie tylko samej serii, ale całej popkultury. Kilka lat temu wydawało się jednak, że Lucasfilm wreszcie znalazł bohatera, który mógł powtórzyć ten sukces. Serwis ComicBook.com zwrócił uwagę na zmarnowany potencjał niezwykle popularnej postaci.

Din Djarin
Din Djarin

Din Djarin mógł stać się nową ikoną Gwiezdnych wojen

Mowa o Dinie Djarinie, czyli tytułowym Mandalorianinie z serialu The Mandalorian. Produkcja zadebiutowała w 2019 roku jako pierwszy aktorski serial Star Wars dla Disney+ i błyskawicznie stała się ogromnym sukcesem. Charakterystyczna zbroja, tajemniczy bohater skrywający twarz pod hełmem oraz relacja z Grogu sprawiły, że Mandalorianin niemal natychmiast stał się jedną z najpopularniejszych postaci współczesnych Gwiezdnych wojen.

Pierwsze dwa sezony rozwijały zarówno jego historię, jak i miejsce w galaktyce. Twórcy umiejętnie łączyli nowe postacie z bohaterami znanymi z wcześniejszych produkcji, takimi jak Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Boba Fett czy Bo-Katan Kryze. Problem pojawił się jednak wraz z trzecim sezonem.

GramTV przedstawia:

Zdaniem wielu fanów i komentatorów serial stracił wyraźny kierunek. Zamiast rozwijać postać Dina Djarina, twórcy skupili się na licznych pobocznych wątkach i rozbudowie świata. Sam bohater przestał przechodzić znaczącą przemianę, a jego rola została w dużej mierze ograniczona do opiekuna Grogu. To o tyle zaskakujące, że właśnie jego tajemniczość i charakterystyczny wygląd dawały Lucasfilmowi szansę na stworzenie nowej ikony marki – zamaskowanego bohatera rozpoznawalnego nawet przez osoby, które nie śledzą całego uniwersum Star Wars.

Czwarty sezon The Mandalorian nie powstał. Zamiast tego Disney rozwinął i niejako domknął historię tej postaci w filmie The Mandalorian & Grogu – kontynuacji losy bohaterów ale już na dużym ekranie. Film miał premierę w maju i da się stwierdzić, że nie podbił serc fanów tak, jak chciałby tego Disney. Zarobił 322 mln dolarów na całym świecie, stając się jednym z najsłabiej zarabiających filmów sagi. Recenzje także nie były jednoznaczne.

Choć trudno wyobrazić sobie postać, która dorówna legendzie Dartha Vadera, Mandalorianin był prawdopodobnie najbliżej osiągnięcia takiego statusu od czasu przejęcia marki przez Disneya. Pytanie tylko, czy Lucasfilm jeszcze zdecyduje wrócić do tej postaci.

Tagi:

Popkultura
film
kino
Star Wars
Gwiezdne wojny
filmy
science fiction
fantasy
popkultura
George Lucas
Darth Vader
saga
The Mandalorian
Mandalorianin
Din Djarin
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
2
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:18
dariuszp napisał:

Tak samo niepotrzebnie zdejmowali jego hełm. W ten sposób realnie mogli podłożyć dowolnego aktora tak długo jakby głos w miarę pasował. 

Ale to typowe dla tych ludzi. Są bystrzy jak woda w klozecie. 

Hehe, wiele osób żartuje że czar prysł włąsnei jak zdjął chełm i oakzało się że to Pedro Pascal.

No i nie zapominajmy o 3 sezonie gdzie jego postać została zepchnięta na dalszy plan. Mieliśmy też Boba Fetta który miał potencjał, ale oczywiście tę postać jeszcze bardziej widowiskowo schrzaniono.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:03

Tak samo niepotrzebnie zdejmowali jego hełm. W ten sposób realnie mogli podłożyć dowolnego aktora tak długo jakby głos w miarę pasował. 

Ale to typowe dla tych ludzi. Są bystrzy jak woda w klozecie. 

Chcąc wypromować taką postać warto też nałożyć na twórców pewne zasady co do jej użycia. Nie chcesz żeby udana postać zaczęła być kojarzona z tandetą. Sam pancerz mógł być elementem postaci i rozwijać się wraz z postacią. Bo to rozpoznawalny element. 

Fajne porównanie z serialem Halo. Najgorsze co tam zrobili to właśnie ściągnięcie hełmu. Obok innych głupich decyzji. 

Jeden z częstych problemów które robią twórcy np. to brak rozwoju postaci. Zmian w charakterze. Taka postać powinna kierować się zasadami, mieć wady ale też powoli eliminować owe wady. Uczyć się na poprzednich doświadczeniach. Film czy serial nakręcony 5-10 lat później powinien pokazać że to co przytrafiło się postaci we wcześniejszych produkcjach miało wpływ na to kim jest dzisiaj.

Dlaczego Breaking Bad był takim fenomenem? Dlatego że Walter White zmieniał się z odcinka na odcinek. Nie był tym samym człowiekiem na początku serii jak na końcu. Naprawili jedną z głównych wad starszych seriali. Taki House M.D. przykładowo? Zawsze wracał do swojego defaultu.

Oczywiście niesie to za sobą ryzyko bo możesz zmienić bohatera tak że ludzie przestaną go lubić i seria oraz postać ucierpi ale realnie też ryzykujesz nie wprowadzając zmian. 

Najfajniejszy przykład jeżeli chodzi o Star Wars to Ahsoka. Jej debiut spotkał się z krytyką. I słuszną. Ale chyba właśnie o to chodziło bo postać się rozwijała i z irytującej nastolatki stałą się postacią która jest bardzo lubiana przez fandom. 




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