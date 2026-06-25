Star Wars zmarnowało następcę Dartha Vadera? Ta postać miała wszystko, by stać się nową ikoną serii

Din Djarin błyskawicznie podbił serca fanów, ale kolejne decyzje Lucasfilmu sprawiły, że jego potencjał nie został w pełni wykorzystany.

W uniwersum Gwiezdnych wojen trudno znaleźć postać bardziej rozpoznawalną niż Darth Vader. Charakterystyczny hełm, głos i tragiczna historia Anakina Skywalkera sprawiły, że Sith stał się ikoną nie tylko samej serii, ale całej popkultury. Kilka lat temu wydawało się jednak, że Lucasfilm wreszcie znalazł bohatera, który mógł powtórzyć ten sukces. Serwis ComicBook.com zwrócił uwagę na zmarnowany potencjał niezwykle popularnej postaci. Din Djarin mógł stać się nową ikoną Gwiezdnych wojen Mowa o Dinie Djarinie, czyli tytułowym Mandalorianinie z serialu The Mandalorian. Produkcja zadebiutowała w 2019 roku jako pierwszy aktorski serial Star Wars dla Disney+ i błyskawicznie stała się ogromnym sukcesem. Charakterystyczna zbroja, tajemniczy bohater skrywający twarz pod hełmem oraz relacja z Grogu sprawiły, że Mandalorianin niemal natychmiast stał się jedną z najpopularniejszych postaci współczesnych Gwiezdnych wojen.

Pierwsze dwa sezony rozwijały zarówno jego historię, jak i miejsce w galaktyce. Twórcy umiejętnie łączyli nowe postacie z bohaterami znanymi z wcześniejszych produkcji, takimi jak Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Boba Fett czy Bo-Katan Kryze. Problem pojawił się jednak wraz z trzecim sezonem.

GramTV przedstawia:

Zdaniem wielu fanów i komentatorów serial stracił wyraźny kierunek. Zamiast rozwijać postać Dina Djarina, twórcy skupili się na licznych pobocznych wątkach i rozbudowie świata. Sam bohater przestał przechodzić znaczącą przemianę, a jego rola została w dużej mierze ograniczona do opiekuna Grogu. To o tyle zaskakujące, że właśnie jego tajemniczość i charakterystyczny wygląd dawały Lucasfilmowi szansę na stworzenie nowej ikony marki – zamaskowanego bohatera rozpoznawalnego nawet przez osoby, które nie śledzą całego uniwersum Star Wars. Czwarty sezon The Mandalorian nie powstał. Zamiast tego Disney rozwinął i niejako domknął historię tej postaci w filmie The Mandalorian & Grogu – kontynuacji losy bohaterów ale już na dużym ekranie. Film miał premierę w maju i da się stwierdzić, że nie podbił serc fanów tak, jak chciałby tego Disney. Zarobił 322 mln dolarów na całym świecie, stając się jednym z najsłabiej zarabiających filmów sagi. Recenzje także nie były jednoznaczne. Choć trudno wyobrazić sobie postać, która dorówna legendzie Dartha Vadera, Mandalorianin był prawdopodobnie najbliżej osiągnięcia takiego statusu od czasu przejęcia marki przez Disneya. Pytanie tylko, czy Lucasfilm jeszcze zdecyduje wrócić do tej postaci.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









