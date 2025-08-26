Zaloguj się lub Zarejestruj

The Blood of Dawnwalker pokaże, że czas to najcenniejsza waluta w grze. „Bawimy się tym jako zasobem”

Patrycja Pietrowska
2025/08/26 07:00
1
0

Walka o rodzinę i czas.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że The Blood of Dawnwalker nie będzie gigantyczną grą. Rebel Wolves ma zamiar stawiać na „jakość, a nie ilość”. W ostatnim wywiadzie reżyser Konrad Tomaszkiewicz podkreśla natomiast, że w tej produkcji czas to nie tylko zasób, lecz waluta, nad którą gracze mają pełną kontrolę.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker pokaże nowe podejście do zarządzania czasem

W The Blood of Dawnwalker gracze wcielają się w Coena, człowieka za dnia i wampira w nocy, z misją ratowania rodziny. Na wykonanie zadania ma 30 dni i nocy. Choć niepowodzenie nie kończy gry, Tomaszkiewicz zapowiada poważne konsekwencje dla bliskich, jeśli czas zostanie zmarnowany.

Bawimy się tym jako zasobem. Czasami dajemy graczowi możliwość zapłacenia łapówki, by uniknąć utraty czasu.

GramTV przedstawia:

Gracze zawsze wiedzą, ile czasu zużyją na etapy zadań, co umożliwia precyzyjne zarządzanie tym dobrem. Podobnie jak pieniądze, czas w The Blood of Dawnwalker jest zasobem wymagającym przemyślenia.

Zawsze będziesz wiedział, kiedy go używasz, i będziesz miał nad nim pełną kontrolę. Ale czasem bawimy się też tym zasobem, by zbudować emocje w danym momencie, zwłaszcza gdy zostanie już niewiele czasu na dokończenie zadań. – wyjaśnia Tomaszkiewicz.

Na zakończenie przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker ukaże się na rynku w 2026 roku. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/cd-projekt-red-veteran-behind-the-blood-of-dawnwalker-says-time-isnt-just-a-resource-in-the-rpg-but-a-currency-which-players-are-in-control-of-fully-as-they-contend-with-the-vampire-games-unique-30-day-limit/

Tagi:

News
RPG
Bandai Namco
Bandai Namco Entertainment
fantasy
wampiry
Rebel Wolves
RPG akcji
The Blood of Dawnwalker
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 07:36

Nie lubię takiego designu. Przypomina mi Fallout 1 i sławne 150 dni. Generalnie jeżeli chcemy relatywnie dobre zakończenie gry to jesteśmy zmuszeni żeby sprintem zająć się mutantami i katedrą nawet przed 150 dniami. Mało tego, gra kończy się jeżeli wykonasz te 2 zadania. Nie możesz po zakończeniu eksplorować świata, wykonać reszty zadań itp.

Większość graczy potrafi zbierać apteczki i mieć ich setki bo nigdy nie wiesz kiedy się apteczka przyda. Bo po prostu czasem trudno powiedzieć jak gra jest zaprojektowana. 

To samo z czasem. 

Wielu też zamiast grać zacznie szukać jakieś poradniki na temat optymalnego wykorzystania czasu. Miałem o to kłótnie ze znajomym kiedy dyskutowaliśmy o Metaphor. Bo tam też handlujesz czasem.

Generalnie dużo tracimy min/maxując a tego typu design dąży do min-maxowania. 

Dobry przykład - jakie było moje zdziwienie kiedy się okazało że charyzma w Fallout jest często bezużyteczna. W wypadku 1 i 2 decyduje tylko ilu kompanów możesz zabrać ze sobą. W wypadku 3 i New Vegas nie decyduje o niczym i najlepiej ustawić ja na 1. Dopiero 4 ma ten durny system perkow od poziomu statu więc ustawiasz charyzmę pod perki jakie chcesz mieć.

Czemu? Bo wszystkie dialogi polatają na speech a nie charyzmie. I nagle możesz zrobić w miarę uniwersalną postać która może zrobić wszystko lub niemal wszystko. it mieli statystykę ale nie mieli pomysłu na nią. 

I trudno się teraz zmusić by dodać punkty w charyzmę wiedząc o tym a jak tego nie zrobimy to nasza postać będzie OP.

Jestem skłonny to łyknąć w jednym wypadku. Że te 30 dni to jest coś co wymusza na graczy spięcie się z tematem żeby nie skończyć jak w Fallout 4 gdzie szukamy członka rodziny ale zamiast to robić zajmujemy się pierdołami bo Bethesda nie ma talentu. Zresztą np. Oblivian cierpiał na to samo. Na bramy często trafiłeś przypadkiem. 

Ale po wykonaniu tego ograniczonego czasowo questa powinniśmy wrócić do swobodnej eskploracji. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112