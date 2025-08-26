The Blood of Dawnwalker pokaże, że czas to najcenniejsza waluta w grze. „Bawimy się tym jako zasobem”

Niedawno dowiedzieliśmy się, że The Blood of Dawnwalker nie będzie gigantyczną grą . Rebel Wolves ma zamiar stawiać na „jakość, a nie ilość”. W ostatnim wywiadzie reżyser Konrad Tomaszkiewicz podkreśla natomiast, że w tej produkcji czas to nie tylko zasób, lecz waluta, nad którą gracze mają pełną kontrolę.

Bawimy się tym jako zasobem. Czasami dajemy graczowi możliwość zapłacenia łapówki, by uniknąć utraty czasu.

W The Blood of Dawnwalker gracze wcielają się w Coena, człowieka za dnia i wampira w nocy, z misją ratowania rodziny. Na wykonanie zadania ma 30 dni i nocy. Choć niepowodzenie nie kończy gry, Tomaszkiewicz zapowiada poważne konsekwencje dla bliskich, jeśli czas zostanie zmarnowany.

Gracze zawsze wiedzą, ile czasu zużyją na etapy zadań, co umożliwia precyzyjne zarządzanie tym dobrem. Podobnie jak pieniądze, czas w The Blood of Dawnwalker jest zasobem wymagającym przemyślenia.

Zawsze będziesz wiedział, kiedy go używasz, i będziesz miał nad nim pełną kontrolę. Ale czasem bawimy się też tym zasobem, by zbudować emocje w danym momencie, zwłaszcza gdy zostanie już niewiele czasu na dokończenie zadań. – wyjaśnia Tomaszkiewicz.

Na zakończenie przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker ukaże się na rynku w 2026 roku. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.