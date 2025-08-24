The Blood of Dawnwalker nie będzie gigantyczne. Rebel Wolves stawia na „jakość, a nie ilość”

Na początku lipca zobaczyliśmy nowy zwiastun The Blood of Dawnwalker. Twórców gry, Rebel Wolves, nie zabrakło na Gamescom 2025. Portal GamesRadar+ miał okazję porozmawiać z jednym z deweloperów na temat produkcji.

The Blood of Dawnwalker nie będzie grą z ogromnym światem

Patryk Fijałkowski, starszy projektant zadań w Rebel Wolves, podkreślił w wywiadzie dla GamesRadar+ na Gamescomie 2025, że gra „nie jest aż tak duża”. Twórcy świadomie unikali tworzenia świata na „400 godzin”, preferując „jakość, a nie ilość”.