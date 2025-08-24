The Blood of Dawnwalker nie będzie gigantyczne. Rebel Wolves stawia na „jakość, a nie ilość”

„Dzięki temu mogliśmy zaszaleć z faktyczną zawartością”.
Na początku lipca zobaczyliśmy nowy zwiastun The Blood of Dawnwalker. Twórców gry, Rebel Wolves, nie zabrakło na Gamescom 2025. Portal GamesRadar+ miał okazję porozmawiać z jednym z deweloperów na temat produkcji.
The Blood of Dawnwalker nie będzie grą z ogromnym światem
Patryk Fijałkowski, starszy projektant zadań w Rebel Wolves, podkreślił w wywiadzie dla GamesRadar+ na Gamescomie 2025, że gra „nie jest aż tak duża”. Twórcy świadomie unikali tworzenia świata na „400 godzin”, preferując „jakość, a nie ilość”.
W porównaniu z innymi dużymi otwartymi światami to niewiele, ale właśnie dzięki temu mogliśmy zaszaleć z faktyczną zawartością. Postawiliśmy na jakość, a nie ilość, i to pozwoliło nam utrzymać projekt w ryzach. – wyjaśnił deweloper.
Takie skoncentrowane podejście było możliwe dzięki metodycznemu wczesnemu planowaniu. Fijałkowski wyjaśnił, że zespół miał jasną wizję od samego początku, tworząc szkielet całej gry, obejmujący liczbę i wzajemne interakcje zadań.
Już na wczesnym etapie produkcji mieliśmy jasną wizję – i musieliśmy ją mieć, bo żeby stworzyć system upływu czasu, trzeba było mieć gotowy cały szkielet gry na wczesnym etapie. Liczbę zadań, sposób, w jaki się ze sobą łączą, co możemy z nimi zrobić.
Dzięki temu wiedzieliśmy, że zakres został ograniczony względem ogromnych otwartych światów. A posiadanie tego szkieletu na początku dało nam przestrzeń do eksperymentów, nakładania kolejnych warstw i powtarzania procesu – iteracja za iteracją.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker ukaże się na rynku w 2026 roku. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!