The Blood of Dawnwalker nie będzie gigantyczne. Rebel Wolves stawia na „jakość, a nie ilość”

Patrycja Pietrowska
2025/08/24 11:00
Dzięki temu mogliśmy zaszaleć z faktyczną zawartością”.

Na początku lipca zobaczyliśmy nowy zwiastun The Blood of Dawnwalker. Twórców gry, Rebel Wolves, nie zabrakło na Gamescom 2025. Portal GamesRadar+ miał okazję porozmawiać z jednym z deweloperów na temat produkcji.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker nie będzie grą z ogromnym światem

Patryk Fijałkowski, starszy projektant zadań w Rebel Wolves, podkreślił w wywiadzie dla GamesRadar+ na Gamescomie 2025, że gra „nie jest aż tak duża”. Twórcy świadomie unikali tworzenia świata na „400 godzin”, preferując „jakość, a nie ilość”.

W porównaniu z innymi dużymi otwartymi światami to niewiele, ale właśnie dzięki temu mogliśmy zaszaleć z faktyczną zawartością. Postawiliśmy na jakość, a nie ilość, i to pozwoliło nam utrzymać projekt w ryzach. – wyjaśnił deweloper.

Takie skoncentrowane podejście było możliwe dzięki metodycznemu wczesnemu planowaniu. Fijałkowski wyjaśnił, że zespół miał jasną wizję od samego początku, tworząc szkielet całej gry, obejmujący liczbę i wzajemne interakcje zadań.

Już na wczesnym etapie produkcji mieliśmy jasną wizję – i musieliśmy ją mieć, bo żeby stworzyć system upływu czasu, trzeba było mieć gotowy cały szkielet gry na wczesnym etapie. Liczbę zadań, sposób, w jaki się ze sobą łączą, co możemy z nimi zrobić.

Dzięki temu wiedzieliśmy, że zakres został ograniczony względem ogromnych otwartych światów. A posiadanie tego szkieletu na początku dało nam przestrzeń do eksperymentów, nakładania kolejnych warstw i powtarzania procesu – iteracja za iteracją.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker ukaże się na rynku w 2026 roku. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/the-blood-of-dawnwalker-isnt-that-big-because-its-small-team-with-witcher-3-vets-would-rather-prioritize-layers-and-didnt-want-to-make-an-open-world-for-like-400-hours/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

