Goku jeszcze nigdy nie wyglądał tak złowrogo w Dragon Ballu. Bohater otrzyma nową formę

Nowa forma pojawi się w DLC Future Saga Chapter 4, zapowiedzianym jako finałowy rozdział Dragon Ball Xenoverse 2. Dodatek zadebiutuje już dzisiaj, czyli 8 lipca i zakończy serię historii związanych z eksperymentami Fu oraz mocą Ultra Supervillain. Oficjalna strona Dragon Balla już wcześniej opisywała Ultra Supervillain jako groźną formę powstałą właśnie w wyniku działań Fu, a nadchodzący rozdział ma doprowadzić ten wątek do końca.

Dragon Ball Xenoverse 2 powoli domyka jedną z najdłużej rozwijanych historii w świecie gier na podstawie kultowej serii Akiry Toriyamy. Produkcja, która zadebiutowała w 2016 roku, otrzyma ostatni fabularny dodatek, a wraz z nim do gry trafi zupełnie nowa wersja Goku. Jej oficjalna nazwa to Goku Ultra Supervillain, Quelled.

Największą atrakcją aktualizacji będzie jednak sam Goku. W nowym wariancie bohater zostanie przedstawiony w znacznie mroczniejszej odsłonie, gdyż w ramach fabularnego finału stanie po stronie przeciwników. Nie jest to jednak zwykła alternatywna skórka. Goku Ultra Supervillain, Quelled ma własny projekt postaci, biało srebrne włosy oraz jasną, turkusową aurę, szczególnie widoczną po lewej stronie ciała.

Twórcy sugerują, że Goku niemal uległ wpływowi złowrogiej energii, podobnie jak wcześniej inne postacie w ramach Future Saga. Różnica polega na tym, że Saiyanin nie został przez nią całkowicie pochłonięty. Zamiast tego ma ją poskromić i wykorzystać na swój sposób, co w praktyce tworzy nową wariację na temat Ultra Instinct. Właśnie dlatego określenie Quelled, czyli ujarzmiony, dobrze oddaje pomysł na tę transformację.

W zwiastunie nowej postaci Goku walczy z Future Warriorem i prezentuje zestaw ataków przygotowany specjalnie pod tę wersję bohatera. Do listy grywalnych wojowników dołączy również Supreme Kai of Time w wariancie Ultra Supervillain. Future Saga Chapter 4 nie ograniczy się jednak wyłącznie do nowych postaci. DLC ma dodać także jeden dodatkowy wątek misji, dwie Parallel Quests, cztery nowe ruchy, sześć kostiumów i akcesoriów, cztery Super Souls, jedną arenę, osiem ilustracji na ekranach ładowania oraz kolejne pomniejsze elementy.

Finał Dragon Ball Xenoverse 2 ma więc symboliczne znaczenie. Bandai Namco kończy rozwój gry, która przez niemal dziesięć lat otrzymywała kolejne dodatki, postacie i alternatywne warianty dobrze znanych bohaterów. Nowy Goku wpisuje się w tradycję Dragon Balla, gdzie transformacje od zawsze były jednym z najważniejszych elementów widowiska, ale tym razem twórcy sięgają po nieco bardziej nietypowy pomysł. Zamiast kolejnego czysto heroicznego wzmocnienia otrzymujemy wersję bohatera balansującą na granicy skażenia złowrogą energią.