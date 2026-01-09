The Blood of Dawnwalker na nowych materiałach. Są fragmenty rozgrywki

Bohaterem gry, za którą odpowiedzialni są m.in. twórcy Wiedźmina 3, jest Coen. Ten stanowi swoiste połączenie pomiędzy światem ludzi i wampirów, gdyż jest Dawnwalkerem, czyli istotą dość rzadką w omawianym uniwersum. A na pewno rzadszą od samych krwiopijców. I to właśnie poczynaniami tytułowego chodzącego o świcie sterować będziemy podczas zabawy.
Dawnwalkerem to wyjątkowa osoba w naszym IP. To ktoś, kto nie jest ani w pełni wampirem, ani człowiekiem. To coś pomiędzy. W praktyce oznacza to, że jako Dawnwalker przeszedłeś przemianę. Wcześniej byłeś człowiekiem, a teraz nocą zyskujesz wszystkie moce, ale też problemy związane z byciem wampirem. Pojawia się pragnienie krwi i tak dalej. Jednak za dnia te moce są uśpione, a ty nadal musisz jeść. Masz wszystkie ludzkie słabości, ale i perki. Np. korzystanie z magii w naszym IP jest unikalne dla ludzi – przyznał Mateusz Tomaszkiewicz, dyrektor kreatywny w Rebel Wolves.
Na wspomnianym fragmencie rozgrywki mogliśmy m.in. zaobserwować poruszanie się po mieście za pomocą swoistej teleportacji na krótkim dystansie, która jak żywo przypomina np. Dishonored. Sporo było też walk i to zarówno z ludźmi, jak i maszkarami. Znalazło się nawet miejsce dla fragmentu starcia ze swoistym minibossem, maszkarą z przytułku, czy też Mihaiem, świętym patronem katedry, który z uwagi na fragmentację paska zdrowia wygląda na bossa pełną gębą.
Jak zapewniają twórcy, główny antagonista The Blood of Dawnwalker – kreujący wokół siebie swoisty kult Brencis – ma reagować na nasze poczynania. Im bardziej Coen będzie więc podkopywać autorytet starożytnego wampira, tym więcej utrudnień na swojej drodze napotka. We wsiach czy na drogach możemy zatem napotkać wzmożone patrole, a w skrajnych przypadkach może nawet dojść do blokady miasta. Rebel Wolves miało przygotować kilka takich “edytków”, by wpływać na kształt rozgrywki w otwartym świecie.
GramTV przedstawia:
Inna ciekawostka to fakt, że możemy zabić postacie fabularne. Prawdopodobnie nie będzie tu mowy o swobodzie eksterminacji porównywalnej do np. The Outer Worlds. Nadal jednak może dojść sytuacji, gdy w wyniku naszych działań jakiś wątek fabularny po prostu się urwie lub też zostanie nam przedstawiona jego alternatywna wersja. Niczym w The Legend of Zelda możemy zresztą całkowicie zignorować wątki poboczne i od razu skupić się na obaleniu Brencisa.
Skoro jednak mowa o grze, w której palce maczają twórcy Wiedźmina, to ważne jest pytanie o romanse. Te owszem, będą, ale to w tej chwili wszystko, co o nich wiemy. Nadal nieznana jest też dokładna data premiery, która ma odbyć się w tym roku.
