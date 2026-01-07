Gra byłych twórców Wiedźmina, DLC do Atomic Heart i nie tylko. Nadchodzi New Game+ Showcase

Jeżeli wydawało Wam się, że po The Game Awards na razie nie ma na co czekać w kwestii prezentacji to macie rację. Wydawało Wam się.

Już w czwartek czeka nas bowiem New Game+ Showcase. To nowe w branży wydarzenie, za którym stoi sześciu internetowych twórców, w tym m.in. dziennikarz Jake Lucky oraz streamerka Luality, którzy zajmą się również prowadzeniem pokazu. Co ciekawe, jeżeli chodzi o produkcje, które zostaną zaprezentowane, to miały one zostać wybrane przez twórców inicjatywy. Istotne jest również, że w przeciwieństwie do The Game Awards, “czas antenowy” ma zostać udostępniony deweloperom za darmo, bez konieczności płacenia za pokazanie swojej gry.

New Game+ Showcase 2026 – pierwszy pokaz w tym roku

Samo wydarzenie otrzymało już tzw. Hype Trailer, który ma nam mniej więcej pokazać, na co możemy się nastawiać. Czekać nas więc będą m.in. materiały z The Blood of Dawnwalker, czyli gry, w której palce maczają niektórzy twórcy Wiedźmina 3. Coś dla siebie znajdą też fani Don't Nod, czyli ekipy znanej z Life Is Strange, która tutaj pojawi się wraz z nadchodzącym Aphelion. Film zapowiada również obecność Mundfish. Kontrowersyjne rosyjskie studio pokaże się nam zarówno z nowym DLC do Atomic Heart, jak i z The Cube, czyli nową sieciową strzelanką dziejącą się w tym samym uniwersum. Coś dla siebie znajdą ponadto fani Jamesa S.A. Coreya i jego Expanse, bo na tapecie wyląduje The Expanse: Osiris Reborn.