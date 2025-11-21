The Blood of Dawnwalker ma być czymś więcej niż zwykłą grą o wampirach. Reżyser Wiedźmina 3 zdradza nietypową inspirację

Twórcy chcą wykorzystać elementy znane z tej kultowej serii.
The Blood of Dawnwalker to obok Wiedźmina 4 najbardziej oczekiwana polska gra RPG. W ostatnich dniach fani mogli zobaczyć długi film z rozgrywki, zawierający polski dubbing. Teraz do sieci trafił wywiad z Konradem Tomaszkiewiczem, byłym reżyserem Wiedźmina 3, który opowiedział o swojej najnowszej grze, The Blood of Dawnwalker. Produkcja ma podejść do tematu wampirów w zupełnie nowy sposób.
The Blood of Dawnwalker – Dishonored jedną z inspiracji przy tworzeniu gry
Tytuł tworzony przez studiu Rebel Wolves ma łączyć opowieść o mrocznych drapieżnikach nocy z szerszą perspektywą świata, który nie kręci się wyłącznie wokół pijących krew istot. Bohaterem gry jest Coen, czyli tytułowy Dawnwalker. Postać stojąca na granicy pomiędzy człowiekiem a wampirem i gracze będą mogli samodzielnie decydować jak prowadzić jego przygody. Za dnia korzystając z jego ludzkich umiejętności i swobody poruszania się po świecie lub po zmroku polegając na nadnaturalnych, drapieżnych zdolnościach.
W najnowszym wywiadzie reżyser zaznacza, że nie chce kolejnej sztampowej historii o wampirach:
Mamy różne stworzenia nocy. Chcemy opowiedzieć historię z wampirami. Nie historię wyłącznie o wampirach.
Twórcy pragną więc rozszerzyć perspektywę fabularną oraz mechaniki gry tak aby nie wpisywały się one bezrefleksyjnie w znany schemat. Kolejnym elementem wyróżniającym ma być sposób eksploracji świata i prowadzenia misji. Tomaszkiewicz przyznaje, że studio zainspirowało się jedną z najlepiej ocenianych skradankowych serii ostatnich lat.
Dishonored było jedną z inspiracji. Chcieliśmy stworzyć sposób eksploracji dostępny dla wampira który byłby tak otwarty jak w Dishonored.
Choć twórca marzy o swobodzie rodem z gier Arkane Studios, jednocześnie stawia sprawę jasno:
To nie jest tak że możesz wejść dosłownie wszędzie. Ale świat jest na tyle otwarty że powinieneś czuć niemal całkowitą wolność.
Przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker ukaże się na rynku w 2026 roku. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.
