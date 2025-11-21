Zaloguj się lub Zarejestruj

The Blood of Dawnwalker ma być czymś więcej niż zwykłą grą o wampirach. Reżyser Wiedźmina 3 zdradza nietypową inspirację

Radosław Krajewski
2025/11/21 10:15
Twórcy chcą wykorzystać elementy znane z tej kultowej serii.

The Blood of Dawnwalker to obok Wiedźmina 4 najbardziej oczekiwana polska gra RPG. W ostatnich dniach fani mogli zobaczyć długi film z rozgrywki, zawierający polski dubbing. Teraz do sieci trafił wywiad z Konradem Tomaszkiewiczem, byłym reżyserem Wiedźmina 3, który opowiedział o swojej najnowszej grze, The Blood of Dawnwalker. Produkcja ma podejść do tematu wampirów w zupełnie nowy sposób.

The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker – Dishonored jedną z inspiracji przy tworzeniu gry

Tytuł tworzony przez studiu Rebel Wolves ma łączyć opowieść o mrocznych drapieżnikach nocy z szerszą perspektywą świata, który nie kręci się wyłącznie wokół pijących krew istot. Bohaterem gry jest Coen, czyli tytułowy Dawnwalker. Postać stojąca na granicy pomiędzy człowiekiem a wampirem i gracze będą mogli samodzielnie decydować jak prowadzić jego przygody. Za dnia korzystając z jego ludzkich umiejętności i swobody poruszania się po świecie lub po zmroku polegając na nadnaturalnych, drapieżnych zdolnościach.

W najnowszym wywiadzie reżyser zaznacza, że nie chce kolejnej sztampowej historii o wampirach:

Mamy różne stworzenia nocy. Chcemy opowiedzieć historię z wampirami. Nie historię wyłącznie o wampirach.

Twórcy pragną więc rozszerzyć perspektywę fabularną oraz mechaniki gry tak aby nie wpisywały się one bezrefleksyjnie w znany schemat. Kolejnym elementem wyróżniającym ma być sposób eksploracji świata i prowadzenia misji. Tomaszkiewicz przyznaje, że studio zainspirowało się jedną z najlepiej ocenianych skradankowych serii ostatnich lat.

Dishonored było jedną z inspiracji. Chcieliśmy stworzyć sposób eksploracji dostępny dla wampira który byłby tak otwarty jak w Dishonored.

Choć twórca marzy o swobodzie rodem z gier Arkane Studios, jednocześnie stawia sprawę jasno:

To nie jest tak że możesz wejść dosłownie wszędzie. Ale świat jest na tyle otwarty że powinieneś czuć niemal całkowitą wolność.

Przypomnijmy, że The Blood of Dawnwalker ukaże się na rynku w 2026 roku. Gra zostanie wydana na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/the-witcher-3-director-says-his-upcoming-rpg-the-blood-of-dawnwalker-isnt-going-fully-into-the-vampire-fantasy-and-expect-some-dishonored-vibes/

Tagi:

News
polska gra
Dishonored
RPG
wampiry
Konrad Tomaszkiewicz
Rebel Wolves
The Blood of Dawnwalker
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

