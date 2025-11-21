The Blood of Dawnwalker ma być czymś więcej niż zwykłą grą o wampirach. Reżyser Wiedźmina 3 zdradza nietypową inspirację

The Blood of Dawnwalker to obok Wiedźmina 4 najbardziej oczekiwana polska gra RPG. W ostatnich dniach fani mogli zobaczyć długi film z rozgrywki, zawierający polski dubbing. Teraz do sieci trafił wywiad z Konradem Tomaszkiewiczem, byłym reżyserem Wiedźmina 3, który opowiedział o swojej najnowszej grze, The Blood of Dawnwalker. Produkcja ma podejść do tematu wampirów w zupełnie nowy sposób.

The Blood of Dawnwalker – Dishonored jedną z inspiracji przy tworzeniu gry

Tytuł tworzony przez studiu Rebel Wolves ma łączyć opowieść o mrocznych drapieżnikach nocy z szerszą perspektywą świata, który nie kręci się wyłącznie wokół pijących krew istot. Bohaterem gry jest Coen, czyli tytułowy Dawnwalker. Postać stojąca na granicy pomiędzy człowiekiem a wampirem i gracze będą mogli samodzielnie decydować jak prowadzić jego przygody. Za dnia korzystając z jego ludzkich umiejętności i swobody poruszania się po świecie lub po zmroku polegając na nadnaturalnych, drapieżnych zdolnościach.