Pudełkowe wydanie The Blood of Dawnwalker... bez pudełka

Okazuje się bowiem, że The Blood of Dawnwalker Day One Edition nie otrzyma… pudełka. To znaczy, zamiast standardowego boxa, cała zawartość umieszczona zostanie w steelbooku, które pełnić będzie rolę podstawowego opakowania. Jeżeli natomiast zależy wam na tym, by poza steelbookiem mieć też zwyczajne, plastikowe pudełko, to macie tylko jedną opcję. Tą jest zakup Edycji Kolekcjonerskiej, co wiąże się jednak z wydatkiem niemal 1 tysiąca złotych. Dla porównania Day One Edition kosztuje mniej niż 300 zł. Różnica jest więc znacząca, chociaż trzeba pamiętać, że w kolekcjonerce znajdziemy też m.in. 60-stronnicowe kompendium wiedzy o świecie gry w twardej oprawie i 3-centymetrową figurkę głównego bohatera, Coena, stworzoną przez firmę PureArts.

The Blood of Dawnwalker ukaże się 3 września 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niemniej już teraz możecie sprawdzić, czy gra Rebel Wolves w ogóle odpali na waszym komputerze.