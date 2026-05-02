Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie The Blood of Dawnwalker... bez pudełka

Maciej Petryszyn
2026/05/02 13:00
1
0

Twórcy The Blood of Dawnwalker uchylili wreszcie rąbka tajemnicy. Na temat nowej gry twórców Wiedźmina wiemy już więcej.

Znana jest więc data premiery oraz wersje. Chociaż pojawiły się pewne zaskoczenia.

The Blood of Dawnwalker
Wersja pudełkowa bez pudełka

Zaskoczenie to, jak zauważył Michał Król, tyczy się podstawowego wydania pudełkowego The Blood of Dawnwalker. Bo właśnie – trzeba zaznaczyć, że The Blood of Dawnwalker doczeka się fizycznej wersji. Ta wydana zostanie zarówno na komputery osobiste, jak na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. W edycji Day One, poza samą grą, znajdzie się też miejsce dla steelbooka oraz mapy świata gry. Nie będziemy zatem mieli do czynienia z absolutnie gołym wydaniem, w którym poza samą płytą lub, jak to coraz częściej bywa, kartką z kodem aktywacyjnym, nie ma nic więcej. O co więc chodzi? Cóż, kolekcjonerzy będą smutni.

GramTV przedstawia:

Okazuje się bowiem, że The Blood of Dawnwalker Day One Edition nie otrzyma… pudełka. To znaczy, zamiast standardowego boxa, cała zawartość umieszczona zostanie w steelbooku, które pełnić będzie rolę podstawowego opakowania. Jeżeli natomiast zależy wam na tym, by poza steelbookiem mieć też zwyczajne, plastikowe pudełko, to macie tylko jedną opcję. Tą jest zakup Edycji Kolekcjonerskiej, co wiąże się jednak z wydatkiem niemal 1 tysiąca złotych. Dla porównania Day One Edition kosztuje mniej niż 300 zł. Różnica jest więc znacząca, chociaż trzeba pamiętać, że w kolekcjonerce znajdziemy też m.in. 60-stronnicowe kompendium wiedzy o świecie gry w twardej oprawie i 3-centymetrową figurkę głównego bohatera, Coena, stworzoną przez firmę PureArts.

Wczytywanie ramki mediów.

The Blood of Dawnwalker ukaże się 3 września 2026 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niemniej już teraz możecie sprawdzić, czy gra Rebel Wolves w ogóle odpali na waszym komputerze.

Tagi:

News
wersja pudełkowa
wydanie fizyczne
Rebel Wolves
wersja fizyczna gry
The Blood of Dawnwalker
polska gra
wydanie pudełkowe
steelbook
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 13:36

Przecież steelbook to dosłownie pudełko tylko z metalu. Serio ktoś oczekiwał że miałby by być niby dwa pudełka?




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112