The Bear wraca w czwartym sezonie. Zobacz zwiastun jednego z największych hitów Disney+

Jeden z największych hitów platformy Disney+ powraca. W sieci właśnie zadebiutował oficjalny zwiastun czwartego sezonu serialu The Bear, który przez ostatnie lata zyskał miano jednego z najlepiej ocenianych komediodramatów ostatnich lat. Nowa odsłona przygód charyzmatycznych pracowników chicagowskiej restauracji zadebiutuje już pod koniec czerwca.

The Bear – zwiastun nowego sezonu

The Bear to opowieść o Carmenie „Carmym” Berzatto – młodym, utalentowanym szefie kuchni, który po śmierci brata wraca do rodzinnego Chicago, by ratować podupadającą kanapkownię. Serial łączy intensywne tempo pracy w kuchni z poruszającym obrazem relacji międzyludzkich i walki o własną tożsamość.