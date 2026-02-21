Twórca legendarnego Siedem wraca po latach twórczej ciszy i... sięga dna. Jego nowy film ma 0% na RT

Nie, nie chodzi o Davida Finchera.

Po latach głuchej ciszy, z niebytu powrócił Andrew Kevin Walker, scenarzysta kultowego Siedem z Bradem Pittem. Thriller pt. Psycho Killer, oparty na tekście Walkera, został wyreżyserowany przez debiutującego Gavina Polone’a. Powstał trzy lata temu, a 20th Century praktycznie “zamiotło” go pod dywan – bez promocji i pokazów prasowych, z embargo recenzji aż do dzisiejszego poranka. Film okazał się w rezultacie fatalny. Psycho Killer – nowy film oparty na scenariuszu Andrew Kevina Walkera, zbiera fatalne recenzje Do tej pory krytycy, którzy zobaczyli film podczas czwartkowych pokazów, nie mają dla niego litości. Na Rotten Tomatoes pojawiło się 20 recenzji – wszystkie negatywne, każda w zasadzie ocenia film na jedną gwiazdkę.

Fabuła śledzi losy Georginy Campbell, policjantki z Kansas, która musi zmierzyć się z brutalnym morderstwem swojego męża. Rozpoczyna wędrówkę po zemstę, odkrywając, że odpowiedzialny za tragedię mężczyzna (James Preston Rogers) to sadystyczny seryjny zabójca, którego stopień zepsucia psychicznego przekracza wszelkie wyobrażenia.

GramTV przedstawia:

Film powstał w 2023 roku przy budżecie ok. 10 mln dolarów. 20th Century liczy, że choćby odzyska część nakładów, ale nawet przy tak niewielkim budżecie szanse na sukces wydają się nikłe. W obsadzie znalazł się też legendarny Malcolm McDowell (Mechaniczna pomarańcza) w roli drugoplanowej, co jednak nie poprawia odbioru produkcji. Walker jest znany z takich projektów jak wspomniany już Siedem, ale także Osiem milimetrów, Jeździec bez głowy. Niestety, najnowszy film pokazuje, że powrót do świata brutalnych thrillerów nie zawsze oznacza powtórzenie dawnej magii. Psycho Killer trafił do kin w USA – nie jest pewne, czy pojawi się też w polskich kinach, bardziej prawdopodobny wydaje się rynek VOD.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









