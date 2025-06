The Alters z godziną premiery. Kiedy zagramy w nową grę twórców Frostpunka i This War of Mine?

Po latach oczekiwań The Alters w końcu doczekało się oficjalnej daty premiery, o czym dowiedzieliśmy na ostatnim pokazie. Nowy projekt od twórców Frostpunka, Moonlightera i This War of Mine opowie historię Jana Dolskiego – samotnego rozbitka na niebezpiecznej planecie, który tworzy alternatywne wersje samego siebie, by przetrwać.

The Alters – kiedy zagramy w nową grę 11 bit studios?

The Alters ukaże się już 13 czerwca 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Gra miała pierwotnie zadebiutować w listopadzie 2024 roku, jednak prace zostały opóźnione – najpierw do pierwszego kwartału 2025, a następnie bez podania konkretnej daty. Teraz deweloperzy potwierdzili ostateczny termin debiutu.