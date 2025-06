Zobacz premierowy zwiastun The Alters. Gra 11 bit studios zadebiutuje już wkrótce

Podczas tegorocznego PC Gaming Show zaprezentowano nowy, premierowy zwiastun gry The Alters. Tytuł ten, będący survivalem science-fiction, pochodzi od twórców docenionego Frostpunka, studia 11 bit studios.

The Alters na nowym zwiastunie przed premierą

Główne założenie The Alters koncentruje się wokół postaci Jana Dolskiego, jedynego ocalałego z nieudanej ekspedycji kosmicznej. Aby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie i ucieczkę z nieprzyjaznej planety, Jan postanawia wykorzystać znaleziony materiał obcego pochodzenia. Pozwala mu to sprowadzić do swojego świata alternatywne wersje samego siebie.