Testerzy Fallouta i Doom: The Dark Ages będą strajkować – Microsoft pod presją

Główne powody niezadowolenia pracowników to niewystarczające wynagrodzenie, brak odpowiednich świadczeń oraz polityka powrotu do biura i praktyki outsourcingowe Microsoftu. W listopadzie 2024 roku związek przeprowadził jednodniowy strajk, protestując przeciwko polityce pracy zdalnej i zlecaniu zadań zewnętrznym firmom bez konsultacji z pracownikami. ​Nie przyniosło to jednak oczekiwanych rezultatów.

Testerzy jakości, którzy sprawdzali gry Bethesdy, tworzone dla Microsoftu, mają dość warunków, w jakich przyszło im pracować. Zapadła decyzja o ewentualnym strajku. Pracownicy ZeniMax Workers United-CWA, zrzeszający ponad 300 testerów jakości w Teksasie i Maryland, przegłosowali zdecydowaną większością (94% głosów) upoważnienie do przeprowadzenia strajku. Ma to związek z trwającymi negocjacjami kontraktowymi z Microsoftem i właścicielem ZeniMax. Choć samo głosowanie nie oznacza natychmiastowego rozpoczęcia strajku, daje związkowi możliwość jego ogłoszenia w przypadku niepowodzenia negocjacji. ​A to bardzo możliwe, biorąc pod uwagę, że Microsoft zdaje się być głuchy na żądania pracowników.

Nikt z nas nie życzyłby sobie, żeby do tego doszło, ale jeśli Microsoft i ZeniMax będą nadal demonstrować przy stole negocjacyjnym, że nie są skłonni płacić nam uczciwych wynagrodzeń za wartość naszej pracy wnoszonej do naszych gier, pokażemy im, jak cenna jest nasza praca

ZeniMax Workers United-CWA powstał w styczniu 2023 roku, stając się pierwszym uznanym przez Microsoft związkiem zawodowym w branży gier wideo. Testerzy jakości zrzeszeni w związku pracowali nad takimi tytułami jak Fallout i The Elder Scrolls. Microsoft wyraził szacunek dla prawa pracowników do wyrażania swoich opinii i zobowiązał się do kontynuowania negocjacji w dobrej wierze, dążąc do sprawiedliwego i równoważnego porozumienia, które uwzględni wkład zespołu. ​Jeśli jednak negocjacje zakończą się niepowodzeniem, a strajki dojdą do skutku, może to utrudnić proces tworzenia kolejnych gier Bethesdy, w tym m.in. Doom: The Dark Ages, czy The Elder Scrolls 6.

