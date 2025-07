Domy w końcu trafią do Test Drive Unlimited: Solar Crown. Niestety jeszcze długo na to poczekamy

Możliwość kupowania luksusowych willi, przechowywania aut w prywatnych garażach i zapraszania znajomych do swoich rezydencji to cecha rozpoznawcza serii Test Drive Unlimited od czasów pierwszej części wydanej w 2006 roku. W Solar Crown zrezygnowano z tego rozwiązania, ograniczając gracza do mieszkania w hotelu o tej samej nazwie, bez możliwości personalizacji przestrzeni. Oczywiście taki obrót nie spotkał się z pozytywnym odzewem graczy, ale twórcy chcą naprawić ten błąd. Niestety nie prędko doczekamy się tej funkcji.

Domy trafią do Test Drive Unlimited: Solar Crown

Twórcy oficjalnie potwierdzili dobre wieści związane z posiadaniem własnego domu w nowym Test Drive, ale taka możliwość pojawi się dopiero w ósmym sezonie, który zaplanowany jest dopiero na lipiec 2026 roku. To kolejny rok czekania i z pewnością decyzja o tak odległym terminie może dziwić, ale twórcy zapewniają, że warto będzie cierpliwie poczekać na tę aktualizację. Alexander Arthur, menedżer treści wyścigowych w Nacon, podczas briefingu prasowego powiedział: