Test Drive Unlimited: Solar Crown wkrótce z 2. sezonem. Nowa mapa, samochody i nie tylko

Na koniec przypomnijmy, że Test Drive Unlimited: Solar Crown zadebiutowało na rynku we wrześniu na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Test Drive Unlimited: Solar Crown – po królewsku, to zepsuto tę markę.

