Test Drive Unlimited: Solar Crown otrzymuje ocenę PEGI 18. Już jutro startuje czwarty sezon

Już 23 lipca do Test Drive Unlimited: Solar Crown trafi aktualizacja z czwartym sezonem, a wraz z nią wiele nowości, w tym długo wyczekiwany powrót kasyna znanego z Test Drive Unlimited 2.

W dzienniku deweloperskim KT Racing i wydawca Nacon ujawnili szczegóły nadchodzącego sezonu. Główną atrakcją jest kasyno, będące ukłonem w stronę fanów drugiej odsłony serii. Nowa wersja umożliwi jednoczesną grę aż 32 graczom, a to dwa razy więcej niż w innych społecznościowych hubach gry.

W aktualizacji pojawią się dodatkowo:

poker online dla wielu graczy

automat “Golden Dragon” z jeszcze większym jackpotem, a mianowicie milionem żetonów, który jest odpowiednikiem dwóch milionów Solar Coins.

W przyszłości pojawi się też możliwość wymiany żetonów kasynowych na Solar Coins w stosunku 2:1 (1 żeton = 2 monety Solar). Ze względu na elementy hazardowe gra otrzymała oznaczenie PEGI 18. Co więcej, kasyno nie będzie dostępne w krajach, gdzie hazard online jest zakazany. Oznacza to, że nie wszyscy gracze będą mieli dostęp do nagrody głównej, czyli Mercedesa AMG GT Black Series.

Sezon 4 przyniesie również 20 nowych Stock Races, czyli wyścigów z ograniczeniem do samochodów w fabrycznej specyfikacji oraz aktualizację fizyki pojazdów, po której wszystkie auta zyskają realistyczne systemy aktywnej aerodynamiki, jak chowane spoilery i hamulce aerodynamiczne. Przykładem może być Bugatti Veyron, które automatycznie przełączy się między trybami niskiego i wysokiego oporu powietrza, ale mimo wszystko gracz będzie mógł sterować tym ręcznie.