Terraria 1.4.5 oficjalnie z datą premiery. To jedna z największych aktualizacji w historii gry

Patrycja Pietrowska
2026/01/26 14:40
Twórcy Terraria ujawnili pełną skalę aktualizacji 1.4.5.

Po ponad trzech latach oczekiwania Terraria doczeka się jednej z najbardziej rozbudowanych aktualizacji w swojej historii. Patch 1.4.5, nazwany Bigger and Boulder, oficjalnie zyskał datę premiery oraz zwiastun, potwierdzając, że Re-Logic wreszcie domyka etap prac nad kolejną wielką zawartością. Początkowo aktualizacja miała być jedynie drobnym uzupełnieniem niedokończonych elementów, jednak z czasem rozrosła się do pełnoprawnego rozszerzenia, które znacząco wpływa na niemal każdy aspekt gry.

Terraria
Terraria

Bigger and Boulder nadchodzi. Terraria dostanie masę nowości

Twórcy przez ostatnie lata konsekwentnie dokładali nowe mechaniki, przedmioty i zmiany systemowe, co sprawia, że Bigger and Boulder dorównuje skalą aktualizacji Labor of Love. Wśród największych nowości znalazły się oficjalne współprace z Dead Cells oraz Palworld, wprowadzające do Terrarii nowe zestawy ekwipunku, bronie, umiejętności oraz unikalne stworzenia. Rozszerzono również system craftingu, dodając przebudowane menu wytwarzania i możliwość korzystania z przedmiotów znajdujących się w pobliskich skrzyniach.

Aktualizacja znacząco rozbudowuje zawartość przedmiotów, w tym nowe typy broni, akcesoria, pancerze oraz mikstury, a także liczne elementy dekoracyjne i użytkowe. Pojawiają się kolejne warianty głazów, w tym nietypowe wersje zachowujące się wbrew fizyce, a nawet wydarzenie pogodowe polegające na ich masowym spadaniu.

Bigger and Boulder wprowadza również nowe funkcje rozgrywki, takie jak możliwość obserwowania innych graczy po śmierci w trybie wieloosobowym, alternatywne wejścia do lochów czy specjalne transformacyjne wierzchowce. Przygotowano też nowe warianty światów, w tym tryb Skyblock, który znacząco ogranicza zasoby początkowe i zmienia tempo rozgrywki.

Premiera aktualizacji Terraria 1.4.5 Bigger and Boulder zaplanowana jest na wtorek, 27 stycznia 2026 roku. Re-Logic zapowiada, że po wydaniu gracze mogą spodziewać się poprawek i korekt balansu, a w dalszej kolejności również aktualizacji związanej z cross-playem.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/terraria/1-4-5-update-bigger-and-boulder

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

