Terraria 1.4.5 oficjalnie z datą premiery. To jedna z największych aktualizacji w historii gry

Po ponad trzech latach oczekiwania Terraria doczeka się jednej z najbardziej rozbudowanych aktualizacji w swojej historii. Patch 1.4.5, nazwany Bigger and Boulder, oficjalnie zyskał datę premiery oraz zwiastun, potwierdzając, że Re-Logic wreszcie domyka etap prac nad kolejną wielką zawartością. Początkowo aktualizacja miała być jedynie drobnym uzupełnieniem niedokończonych elementów, jednak z czasem rozrosła się do pełnoprawnego rozszerzenia, które znacząco wpływa na niemal każdy aspekt gry.

Bigger and Boulder nadchodzi. Terraria dostanie masę nowości

Twórcy przez ostatnie lata konsekwentnie dokładali nowe mechaniki, przedmioty i zmiany systemowe, co sprawia, że Bigger and Boulder dorównuje skalą aktualizacji Labor of Love. Wśród największych nowości znalazły się oficjalne współprace z Dead Cells oraz Palworld, wprowadzające do Terrarii nowe zestawy ekwipunku, bronie, umiejętności oraz unikalne stworzenia. Rozszerzono również system craftingu, dodając przebudowane menu wytwarzania i możliwość korzystania z przedmiotów znajdujących się w pobliskich skrzyniach.