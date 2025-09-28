„To nie koniec Terrarii”. Twórcy zapowiadają patch 1.4.5 i nowe plany na przyszłość

Twórcy przyznają, że prace nad aktualizacją trwały długo, ale są już na finiszu.

Nowa łatka do Terrarii zbliża się wielkimi krokami – tak wynika z najnowszego wpisu Re-Logic dotyczącego stanu prac. Studio poinformowało, że dodawanie zawartości jest już na finiszu, a wkrótce gra przejdzie do fazy testów i poprawek technicznych. Co więcej, w notce znalazła się sugestia, że to nie koniec rozwoju gry.

Terraria – nowości dla NPC i w budowaniu

Największa zapowiedziana zmiana dotyczy systemu mieszkań dla NPC. Teraz postacie pojawią się, gdy spełnimy wymagania, niezależnie od tego, czy mamy wolny dom. Jeśli zabraknie miejsca, bohaterowie poproszą nas o jego wybudowanie i określą, co dokładnie powinno się w nim znaleźć.