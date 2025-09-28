Zaloguj się lub Zarejestruj

„To nie koniec Terrarii”. Twórcy zapowiadają patch 1.4.5 i nowe plany na przyszłość

Mikołaj Berlik
2025/09/28 13:00
Twórcy przyznają, że prace nad aktualizacją trwały długo, ale są już na finiszu.

Nowa łatka do Terrarii zbliża się wielkimi krokami – tak wynika z najnowszego wpisu Re-Logic dotyczącego stanu prac. Studio poinformowało, że dodawanie zawartości jest już na finiszu, a wkrótce gra przejdzie do fazy testów i poprawek technicznych. Co więcej, w notce znalazła się sugestia, że to nie koniec rozwoju gry.

Terraria – nowości dla NPC i w budowaniu

Największa zapowiedziana zmiana dotyczy systemu mieszkań dla NPC. Teraz postacie pojawią się, gdy spełnimy wymagania, niezależnie od tego, czy mamy wolny dom. Jeśli zabraknie miejsca, bohaterowie poproszą nas o jego wybudowanie i określą, co dokładnie powinno się w nim znaleźć.

GramTV przedstawia:

Re-Logic przyznało, że fani długo czekają na patch 1.4.5, ale zapewniło, że prace powoli dobiegają końca. „W tym momencie oficjalnie dodajemy całą nową zawartość […] potem wszystko, co pozostanie do zrobienia, to testowanie i naprawianie błędów” – przekazali deweloperzy.

Najciekawszy fragment wpisu dotyczy planów na przyszłość. Twórcy Terrarii zdradzili, że przygotowują już grunt pod 2026 rok, w którym Terraria obchodzi swoje 15-lecie. Może to oznaczać kolejne wydarzenia lub aktualizacje. Na ten moment nie znamy jednak żadnych konkretów.

Źródło:https://forums.terraria.org/index.php?threads/terraria-state-of-the-game-september-2025.144815/

Mikołaj Berlik
