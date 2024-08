Terminator Zero przestanie skupiać się na Connorach? Tak twierdzi twórca serialu

Kiedy patrzę na wszystkie filmy i myślę sobie: OK, gdybym miał zrobić diagram Venna tego, co je wszystkie przecina, to z pewnością jednym z nich są zabójcze roboty z przyszłości. (...) Strach i przerażenie wokół nuklearnego holokaustu to kolejne. A potem są emocjonalne historie o rodzinie. To dla mnie stało się sednem [gdy pisał Terminatora Zero, przyp. red.] i myślę, że dlatego 40 lat później wciąż mówimy o elementach świata Terminatora i mówimy o tej serii z takim szacunkiem i respektem.