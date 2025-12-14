Po 25 latach zapomniane fantasy doczeka się kontynuacji. Ale czy ktoś zdecyduje się na jej ekranizację?

Szanse na powrót marki na wielki ekran nie są obecnie zbyt duże.

Serial Dziesiąte królestwo, autorstwa Simona Moore’a, nie zdobył serc widzów i dzisiaj jest jedynie zapomnianą perłą fantasy. Nieoczekiwanie seria może jednak powrócić w blasku, a to za sprawą książkowej kontynuacji, która ma pojawić się w sklepach już w przyszłym roku. Dziesiąte królestwo – powstała książkowa kontynuacja zapomnianego serialu fantasy Simon Moore ujawnił, że ukończył już powieść zatytułowaną Big Bad Wolf: A 10th Kingdom Fairytale. Książka została już przekazana wydawcy, a jej powstanie było możliwe dopiero po długiej i skomplikowanej walce o prawa do marki. To właśnie kwestie prawne przez lata skutecznie blokowały jakiekolwiek próby powrotu i rozwinięcia tego świata.

Nowa historia opowie o losach nowego pokolenia postaci. Główną bohaterką jest Accalia, córka Virginii i Wolfa, wychowana w Nowym Jorku i nieświadoma swojego niezwykłego dziedzictwa. Jej codzienność zaczyna się rozpadać w momencie, gdy dostrzega tajemnicze postacie w czerwonych płaszczach, które najwyraźniej ją śledzą. Ucieczka prowadzi ją przez magiczne lustro, a to oznacza powrót do świata Dziewięciu Królestw i do baśni, które nigdy nie przestają mieć drugiego dna. Choć pierwowzór zakończył się szczęśliwie, nowa historia ma odpowiedzieć na pytania, które przez lata nurtowały fanów. Jak zmieniły się Królestwa po śmierci Złej Królowej? Czy rządy księcia Wendella przyniosły upragniony spokój, czy też magia ponownie znalazła sposób, by wypaczyć baśniowy porządek? Moore sugeruje, że mrok wciąż czai się tuż pod powierzchnią, a nowe zagrożenie może okazać się równie niebezpieczne jak to sprzed lat.

Autor nie ukrywa, że marzy mu się także ekranowy powrót do tej historii. Wspomina o chęci stworzenia pełnoprawnej kontynuacji telewizyjnej, jednak na razie to właśnie prawa do adaptacji pozostają największą przeszkodą. O ile udało się uporządkować kwestie związane z książką, o tyle serialowa wersja wymagałaby kolejnych skomplikowanych negocjacji, które mogłyby zakończyć się nawet w sądzie. Niestety konkretna data premiery Big Bad Wolf: A 10th Kingdom Fairytale nie jest jeszcze znana. Wszystko wskazuje jednak, że powieść zadebiutuje już w 2026 roku.

