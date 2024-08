Terminator Zero na nowym zwiastunie. Szykujcie się na brutalny Dzień sądu

Netflix udostępnił pełny zwiastun Terminator Zero, czyli swojej nowej animowanej produkcji ze słynnej filmowej serii.

Z ostatnimi kinowymi filmami nie poszło zbyt dobrze, więc seria Terminator skręciła w animowany serial, za który odpowiada Netflix. Platforma podzieliła się nowym, pełnym zwiastunem Terminator Zero, który rozszerzy świat stworzony przez Jamesa Camerona. Materiał rozpoczyna się dużym uderzeniem, a konkretniej wizji zniszczenia świata przez bomby atomowe. Następnie widzimy, jak jeden z głównych bohaterów, czyli dr Malcolm Lee tworzy zaawansowaną sztuczną inteligencję zwaną Kokoro do walki ze Skynetem. Z kolei druga z głównych postaci, czyli Eiko robi wszystko, aby pokonać mordercze cyborgi przed zabiciem Lee. Efektowny zwiastun Terminator Zero zobaczycie poniżej.

Terminator Zero – nowy zwiastun

Historia będzie rozgrywać się na dwóch płaszczyznach czasowych. W 2022 roku wojna toczy się już od dziesięcioleci między nielicznymi ocalałymi ludźmi a nieskończoną armią maszyn. Z kolei w 1997 roku sztuczna inteligencja znana jako Skynet dopiero zyskała samoświadomość i doprowadziła do krwawej wojny przeciwko człowiekowi. Pomiędzy tymi liniami czasu znajduje się żołnierz wysłany w przeszłość, aby zmienić losy ludzkości. Przybywa w 1997 roku, aby chronić naukowca imieniem Malcolm Lee, który pracuje nad uruchomieniem nowego systemu sztucznej inteligencji, który ma konkurować z zbliżającym się atakiem Skynet na ludzkość. Gdy Malcolm zajmuje się moralnymi zawiłościami swojego tworu, w międzyczasie ściga go bezlitosny zabójca z przyszłości, który na zawsze zmienia los jego trójki dzieci.