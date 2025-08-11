Terminator 7 może nigdy nie powstać. James Cameron tłumaczy dlaczego

James Cameron pracuje obecnie nad Avatarem 4 oraz dramatem wojennym Ghosts of Hiroshima, ale jak się okazuje, w tle rozwija także tajemniczy projekt związany z serią Terminator. Reżyser przyznaje jednak, że ma poważny problem ze znalezieniem odpowiedniej historii.

Terminator 7 – James Cameron nie ma pomysłu na historię

W rozmowie z CNN Cameron zdradził, że obecna sytuacja na świecie, zarówno w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, w tym jej potencjalnych zastosowań wojskowych, jak i rosnącego napięcia geopolitycznego, sprawia, że trudno mu stworzyć opowieść, która nie zostałaby szybko przyćmiona przez rzeczywistość.