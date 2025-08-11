Zaloguj się lub Zarejestruj

Terminator 7 może nigdy nie powstać. James Cameron tłumaczy dlaczego

Radosław Krajewski
2025/08/11 20:30
0
0

Reżyser obawia się rozwoju sztucznej inteligencji.

James Cameron pracuje obecnie nad Avatarem 4 oraz dramatem wojennym Ghosts of Hiroshima, ale jak się okazuje, w tle rozwija także tajemniczy projekt związany z serią Terminator. Reżyser przyznaje jednak, że ma poważny problem ze znalezieniem odpowiedniej historii.

Terminator
Terminator

Terminator 7 – James Cameron nie ma pomysłu na historię

W rozmowie z CNN Cameron zdradził, że obecna sytuacja na świecie, zarówno w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, w tym jej potencjalnych zastosowań wojskowych, jak i rosnącego napięcia geopolitycznego, sprawia, że trudno mu stworzyć opowieść, która nie zostałaby szybko przyćmiona przez rzeczywistość.

Jestem w punkcie, w którym trudno jest mi pisać science fiction. Mam za zadanie stworzyć nową historię z uniwersum Terminatora. Nie udało mi się z tym posunąć zbyt daleko, bo nie wiem, co powiedzieć, aby nie zostało to wyprzedzone przez prawdziwe wydarzenia. Żyjemy teraz w epoce science fiction – powiedział Cameron.

We wcześniejszym wywiadzie reżyser przyznał, że Terminator może stać się rzeczywistością i obawia się, w którym kierunku może rozwinąć się sztuczna inteligencja. Wskazał również, jakich dostępów nie powinniśmy udzielać AI, aby nie zgubiło to ludzkości.

GramTV przedstawia:

Cameron był głównym twórcą pierwszych dwóch części Terminatora, zanim prawa do marki przeszły w inne ręce. Wrócił do serii jako producent i współscenarzysta Terminatora: Mrocznego przeznaczenia, co jednak doprowadziło do napięć na planie z reżyserem Timem Millerem, który później stwierdził, że nie chciałby ponownie z nim współpracować.

Nie wiadomo jeszcze, czy nowy projekt Camerona będzie bezpośrednią lub duchową kontynuacją Mrocznego przeznaczenia, czy też zupełnie nowym otwarciem serii. Wcześniej pojawiały się pogłoski o możliwym restarcie franczyzy.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://theplaylist.net/james-cameron-teases-terminator-7-story-struggles-sci-fi-reality-20250811/

Tagi:

Popkultura
film
science fiction
Terminator
James Cameron
sci-fi
Terminator 7
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112