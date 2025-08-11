Terminator 7 może nigdy nie powstać. James Cameron tłumaczy dlaczego

Reżyser obawia się rozwoju sztucznej inteligencji.
James Cameron pracuje obecnie nad Avatarem 4 oraz dramatem wojennym Ghosts of Hiroshima, ale jak się okazuje, w tle rozwija także tajemniczy projekt związany z serią Terminator. Reżyser przyznaje jednak, że ma poważny problem ze znalezieniem odpowiedniej historii.
Terminator 7 – James Cameron nie ma pomysłu na historię
W rozmowie z CNN Cameron zdradził, że obecna sytuacja na świecie, zarówno w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, w tym jej potencjalnych zastosowań wojskowych, jak i rosnącego napięcia geopolitycznego, sprawia, że trudno mu stworzyć opowieść, która nie zostałaby szybko przyćmiona przez rzeczywistość.
Jestem w punkcie, w którym trudno jest mi pisać science fiction. Mam za zadanie stworzyć nową historię z uniwersum Terminatora. Nie udało mi się z tym posunąć zbyt daleko, bo nie wiem, co powiedzieć, aby nie zostało to wyprzedzone przez prawdziwe wydarzenia. Żyjemy teraz w epoce science fiction – powiedział Cameron.
Cameron był głównym twórcą pierwszych dwóch części Terminatora, zanim prawa do marki przeszły w inne ręce. Wrócił do serii jako producent i współscenarzysta Terminatora: Mrocznego przeznaczenia, co jednak doprowadziło do napięć na planie z reżyserem Timem Millerem, który później stwierdził, że nie chciałby ponownie z nim współpracować.
Nie wiadomo jeszcze, czy nowy projekt Camerona będzie bezpośrednią lub duchową kontynuacją Mrocznego przeznaczenia, czy też zupełnie nowym otwarciem serii. Wcześniej pojawiały się pogłoski o możliwym restarcie franczyzy.
