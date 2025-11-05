Terminator 2D: No Fate opóźnione na ostatniej prostej. Mamy nową datę premiery

Na początku sierpnia otrzymaliśmy garść szczegółów na temat Terminator 2D: No Fate. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja miała zadebiutować na rynku pod koniec bieżącego miesiąca, ale – jak się okazuje – tak się nie stanie. Premiera platformowej gry akcji opartej na licencji filmu Terminator 2: Dzień sądu została bowiem ponownie opóźniona.

Premiera Terminator 2D: No Fate ponownie opóźniona

Nadchodząca produkcja studia Bitmap Bureau miała zadebiutować już 26 listopada 2025 roku, a więc dokładnie za trzy tygodnie. Na ostatniej prostej twórcy oraz wydawca ponownie natrafili jednak na trudności ze skompletowaniem fizycznych wersji gry, ale na szczęście wszystkie ich elementy „w końcu dotarły”. Niestety potrzeba nieco więcej czasu na złożenie wszystkiego w całość, dlatego też zdecydowano się przełożyć premierę gry Terminator 2D: No Fate na 12 grudnia 2025 roku.