Zaloguj się lub Zarejestruj

Terminator 2D: No Fate opóźnione na ostatniej prostej. Mamy nową datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2025/11/05 17:40
0
0

Twórcy i wydawca „szczerze przepraszają” fanów.

Na początku sierpnia otrzymaliśmy garść szczegółów na temat Terminator 2D: No Fate. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja miała zadebiutować na rynku pod koniec bieżącego miesiąca, ale – jak się okazuje – tak się nie stanie. Premiera platformowej gry akcji opartej na licencji filmu Terminator 2: Dzień sądu została bowiem ponownie opóźniona.

Terminator 2D: No Fate
Terminator 2D: No Fate

Premiera Terminator 2D: No Fate ponownie opóźniona

Nadchodząca produkcja studia Bitmap Bureau miała zadebiutować już 26 listopada 2025 roku, a więc dokładnie za trzy tygodnie. Na ostatniej prostej twórcy oraz wydawca ponownie natrafili jednak na trudności ze skompletowaniem fizycznych wersji gry, ale na szczęście wszystkie ich elementy „w końcu dotarły”. Niestety potrzeba nieco więcej czasu na złożenie wszystkiego w całość, dlatego też zdecydowano się przełożyć premierę gry Terminator 2D: No Fate na 12 grudnia 2025 roku.

Szczerze przepraszamy za powtarzające się opóźnienia. Nie traktujemy Waszej cierpliwości jako coś oczywistego i nie chcemy zawieść naszej społeczności. Naszym celem zawsze było dostarczenie gry, na którą zasługujecie, i jesteśmy już prawie na mecie. Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni i nie możemy się doczekać, aż wkrótce będziecie mogli wreszcie zagrać w Terminator 2D: No Fate – czytamy w komunikacie.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Terminator 2D: NO FATE zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja dostępna będzie w polskiej wersji językowej (napisy).

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2025/11/terminator-2d-no-fate-receives-another-last-minute-delay-out-on-xbox-in-mid-december

Tagi:

News
gra akcji
opóźnienie
platformówka
Reef Entertainment
Terminator
opóźnienie premiery
Terminator 2: Dzień sądu
Terminator 2D: NO FATE
Bitmap Bureau
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112