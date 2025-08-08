Terminator 2D: No Fate z nowym zwiastunem. Deweloperzy dzielą się garścią nowych informacji

Poznaliśmy poziomy trudności, tryby i inne szczegóły.
Bitmap Bureau opublikowało nowy zwiastun Terminator 2D: No Fate. Produkcja zadebiutuje 31 października i zaoferuje 15 poziomów, cztery poziomy trudności, różne tryby oraz odblokowywalne sekrety w klasycznym stylu run’n’gun.
Terminator 2D: No Fate – nowy zwiastun i kolejne szczegóły.
Terminator 2D: No Fate doczekał się zwiastuna typu overview, który przedstawia pełny obraz zawartości. W kampanii fabularnej gracze przemierzą 15 poziomów, walcząc z przeciwnikami na trasach inspirowanych filmowym uniwersum. Deweloperzy przygotowali też kilka trybów, w tym Mother of the Future – przeznaczony dla fanów speedrunów.
Terminator 2D: No Fate zaoferuje cztery poziomy trudności: Easy Money, No Problemo, Hasta La Vista i Judgment Day (ten ostatni odblokowuje się po ukończeniu trybu speedrun). Różnice obejmują m.in. liczbę kontynuacji, obecność timera, rozmieszczenie przeciwników czy nawet zmiany w celowniku podczas walki z T-1000.
Bitmap Bureau podkreśla, że choć Terminator 2D: No Fate będzie dostępny także w wersji przystępnej dla mniej doświadczonych graczy, to najwyższe poziomy trudności mają zapewnić uczciwe wyzwanie w duchu klasycznych automatów. Dla najodważniejszych przewidziano też nagrodę – po ukończeniu Story Mode na Judgment Day pojawi się menu z cheatami.
Premiera Terminator 2D: No Fate zaplanowana jest na 31 października. Gra trafi na Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC i Nintendo Switch.
