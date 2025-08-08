Zaloguj się lub Zarejestruj

Terminator 2D: No Fate z nowym zwiastunem. Deweloperzy dzielą się garścią nowych informacji

Mikołaj Berlik
2025/08/08 15:00
0
0

Poznaliśmy poziomy trudności, tryby i inne szczegóły.

Bitmap Bureau opublikowało nowy zwiastun Terminator 2D: No Fate. Produkcja zadebiutuje 31 października i zaoferuje 15 poziomów, cztery poziomy trudności, różne tryby oraz odblokowywalne sekrety w klasycznym stylu run’n’gun.

Terminator 2D: No Fate

Terminator 2D: No Fate – nowy zwiastun i kolejne szczegóły.

Terminator 2D: No Fate doczekał się zwiastuna typu overview, który przedstawia pełny obraz zawartości. W kampanii fabularnej gracze przemierzą 15 poziomów, walcząc z przeciwnikami na trasach inspirowanych filmowym uniwersum. Deweloperzy przygotowali też kilka trybów, w tym Mother of the Future – przeznaczony dla fanów speedrunów.

Terminator 2D: No Fate zaoferuje cztery poziomy trudności: Easy Money, No Problemo, Hasta La Vista i Judgment Day (ten ostatni odblokowuje się po ukończeniu trybu speedrun). Różnice obejmują m.in. liczbę kontynuacji, obecność timera, rozmieszczenie przeciwników czy nawet zmiany w celowniku podczas walki z T-1000.

GramTV przedstawia:

Bitmap Bureau podkreśla, że choć Terminator 2D: No Fate będzie dostępny także w wersji przystępnej dla mniej doświadczonych graczy, to najwyższe poziomy trudności mają zapewnić uczciwe wyzwanie w duchu klasycznych automatów. Dla najodważniejszych przewidziano też nagrodę – po ukończeniu Story Mode na Judgment Day pojawi się menu z cheatami.

Premiera Terminator 2D: No Fate zaplanowana jest na 31 października. Gra trafi na Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC i Nintendo Switch.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/08/07/terminator-2d-no-fate-new-gameplay-and-difficulty-level-details/

Tagi:

News
zwiastun
PlayStation
PlayStation 5
Terminator
Terminator 2D: NO FATE
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112