Terminator 2D: NO FATE na zwiastunie. Sarah Connor i T-800 wrócą w nowej grze

Zgodnie z przekazanymi informacjami Terminator 2D: NO FATE będzie dwuwymiarową grą akcji typu side-scroller. We wspomnianym tytule pojawią się Sarah Connor, John Connor i T-800. Na premierę produkcji studia Bitmap Bureau nie będzie trzeba długo czekać, ponieważ gra zadebiutuje 5 września 2025 roku.

Już pod koniec grudnia w sieci pojawiły się poszlaki, które sugerowały, że otrzymamy nową grę z Terminatorem . Na szczęście Reef Entertainment i deweloperzy ze studia Bitmap Bureau postanowili nie trzymać graczy dłużej w niepewności. Dzisiaj doczekaliśmy się bowiem oficjalnej zapowiedzi Terminator 2D: NO FATE.

W Terminator 2D: NO FATE gracze będą mieli okazję uczestniczyć w „wielu ekscytujących misjach”. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana produkcja będzie łączyć „kultowe sceny” z filmu Terminator 2: Dzień sądu z „oryginalnymi scenariuszami i wieloma zakończeniami” . Wydawca i deweloperzy opublikowali też pierwszy zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.

Na koniec warto dodać, że Terminator 2D: NO FATE zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zamówienia można składać na stronie Reef Entertainment, a zainteresowani mogą wybrać jedną z trzech wersji, w tym Edycję Kolekcjonerską zawierającą m.in. plakat, metalowy przycisk do papieru czy flipbook.