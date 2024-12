Będziemy mieli nową grę z Terminatorem? Gra została sklasyfikowana w Australii

Wygląda na to, że możemy się spodziewać jeszcze niezapowiedzianej gry z Terminatorem, ale tym razem w nietypowej wersji… 2D.

Seria filmów Terminator nie zawsze odnosiła sukcesy na wielką skalę, ale już gry wideo inspirowane tym uniwersum raczej zdobywały uznanie wśród fanów. Od klasycznych produkcji takich jak Terminator: Dawn of Fate czy gry związanej z Terminatorem 3, po bardziej współczesne Terminator: Resistance i występy postaci w serii Mortal Kombat. Dorobek gier spod znaku Terminatora jest całkiem spory. Teraz wszystko wskazuje na to, że nadchodzi kolejny tytuł, który przenisie nas do tego uniwersum.

Wygląda na to, że otrzymamy nową grę z Terminatorem

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez australijską komisję klasyfikacyjną Australian Classification Board, powstaje nowa gra zatytułowana Terminator 2D: No Fate. Jak zauważył serwis Gematsu, gra otrzymała już ocenę Mature ze względu na przemoc i wulgarny język. Co ciekawe, produkcja przyjmie formę gry 2D, co może okazać się interesującym zwrotem w historii serii.