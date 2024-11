Termin premiery Croc Legend of the Gobbos ujawniony. Wiemy, ile zapłacimy za remaster kultowej platformówki

Pod koniec sierpnia bieżącego roku zapowiedziano powrót kultowej platformówki . Croc Legend of the Gobbos ostatnio otrzymał też nowy gameplay trailer przybliżający nadchodzący remaster . Teraz natomiast poznaliśmy cenę, termin premiery oraz zawartość edycji kolekcjonerskiej gry.

Pojawiły się nowe wieści związane z nadchodzącym remasterem platformówki z 1997 roku. Dowiedzieliśmy się między innymi, że termin premiery Croc Legend of the Gobbos to grudzień 2024 roku, choć jeżeli deweloperzy będą potrzebowali więcej czasu, termin może ulec zmianie. Jeśli chodzi o cyfrową wersję gry, zapłacimy 29,99 dolarów (około 120 zł). Pudełkowa wersja będzie natomiast kosztować 39,99 dolarów (około 160 zł), a premiera nastąpi w drugim kwartale 2025 roku.

Ponadto do sieci trafił nowy zwiastun prezentujący zawartość edycji kolekcjonerskiej. Za takie wydanie Croc Legend of the Gobbos zainteresowani będą musieli zapłacić 129,99 dolarów (około 520 zł). Materiał przedstawiający kolekcjonerkę znajduje się na dole wiadomości – w zestawie znajdziemy między innymi figurkę uroczego krokodyla i inne akcesoria. Pudełkowa edycja standardowa i kolekcjonerska będą dostępnie wyłącznie na Nintendo Switch i PlayStation 5. Wystartowały już zamówienia przedsprzedażowe na fizyczne wydania gry – potrwają do 10 grudnia.

Dzięki ulepszonej grafice HD, nowoczesnej mechanice sterowania ze zaktualizowaną kamerą, trybom wideo retro i tej samej zachwycającej rozgrywce, która oczarowała nas wszystkich w latach 90-tych, zanurzysz się w pięknie odtworzonym świecie pełnym żywych kolorów, urzekających krajobrazów i zabawnych wyzwań, które rozpalą twoją wyobraźnię. Remaster oferuje prawdziwe połączenie nostalgii i nowoczesnej rozgrywki, zapewniając autentyczne wrażenia, które oddają hołd oryginałowi, jednocześnie zapraszając nowe pokolenie do odkrycia jego ponadczasowej magii. – czytamy w opisie gry.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Croc Legend of the Gobbos ukaże się na Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Jeśli zaś chodzi o komputery osobiste, produkcja będzie ekskluzywna dla platformy GOG.