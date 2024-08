Kultowa platformówka powraca. Croc: Legend of the Gobbos na nowym zwiastunie

Ostatnio ukazał się gameplay trailer gry Little Big Adventure - Twinsen’s Quest. Kultowa przygodówka powraca, jednak to nie koniec dobrych wieści dla miłośników produkcji z lat 90. Właśnie otrzymaliśmy bowiem nowy zwiastun Croc: Legend of the Gobbos – remastera platformówki, która zadebiutowała pierwotnie w 1997 roku.