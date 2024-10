Remaster kultowej platformówki na nowym gameplay trailerze. Croc będzie ekskluzywny dla GOG-a

Kolejny rzut oka na Croc Legend of the Gobbos.

Odświeżona wersja platformówki z 1997 roku otrzymała właśnie nowy gameplay trailer. Na nowym materiale z Croc Legend of the Gobbos możemy zobaczyć kilka ujęć z rozgrywki, w tym ulepszone i bardziej płynne sterowanie. Pełen zwiastun znajduje się na dole wiadomości.

Pod koniec sierpnia otrzymaliśmy nowy zwiastun Croc Legend of the Gobbos . W ostatnim czasie pojawiło się również porównanie grafiki , wskazujące na różnice pomiędzy oryginalną a zremasterowaną wersją gry. Tymczasem w sieci ukazał się nowy gameplay trailer przybliżający nadchodzącą produkcję.

Ponadto dowiedzieliśmy się, na jakie dokładnie platformy zmierza Croc Legend of the Gobbos. Z materiału wynika, że remaster ukaże się na konsolach Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Jeśli zaś chodzi o komputery osobiste, produkcja będzie ekskluzywna dla platformy GOG. W oświadczeniu dla VGC przedstawiciel GOG, Bartosz Kwietniewski, przekazał: