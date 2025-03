The Sinking City Remastered zapowiedziane. Deweloperzy zbliżają się do ostatnich dni zbiórki na Kickstarterze

Studio Frogwares zorganizowało udaną kampanię na Kickstarterze mającą na celu zebranie środków na stworzenie The Sinking City 2 - jest to druga część serii przygodowych gier akcji TPP z elementami RPG w konwencji survival horroru. Dowiedzieliśmy się również o ciekawej inicjatywie, w ramach której sto losowych osób będzie mogło za darmo dodać swój głos do gry, a tym samym znaleźć się na napisach końcowych.

Ukraińscy deweloperzy zajmujący się rozwojem The Sinking City 2 prowadzą obecnie zbiórkę na wspomniany już sequel. Na początku celem było uzyskanie 100 tysięcy euro, co zostało uzyskane w ciągu mniej niż dwóch godzin. W tym momencie kampania przebiła początkową wartość już ponad czterokrotnie. W jej ostatnie dni deweloperzy liczą na osiągnięcie niektórych z dodatkowych celów.