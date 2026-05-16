Teraz to kobiety będą Niezniszczalne

Wygląda na to, że Niezniszczalni jednak nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Choć ostatnia część serii okazała się sporą finansową wpadką, Hollywood najwyraźniej nadal wierzy w potencjał tej marki. Zapowiedziano najbardziej zaskakującą odsłonę serii, jakiej nikt się nie spodziewał.

Zaskakujący pomysł na Niezniszczalnych 5

Jak podaje The Hollywood Reporter, trwają prace nad Expendabelles — kobiecą wersją popularnej franczyzy akcji zapoczątkowanej przez Sylvester Stallone. Nowy film ma być czymś w rodzaju genezy i cofnie widzów do końcówki lat 90., okresu napięć związanych z problemem Y2K i polityczną niepewnością tamtych czasów. Twórcy zapowiadają „stylizowane widowisko akcji”, które ma rozszerzyć uniwersum Niezniszczalnych, ale jednocześnie funkcjonować jako samodzielna historia.