Rambo właśnie poznał swojego przeciwnika. To czarna owca Hollywood

Jakub Piwoński
2026/05/16 14:40
Niedawno James Franco ujawnił swój wielki powrót. Wyjaśniło się, w jakim filmie go zobaczymy.

Jeszcze wczoraj pisaliśmy o tym, że James Franco po latach funkcjonowania na obrzeżach przemysłu filmowego, wraca do Hollywood za sprawą dużego blockbustera. Aktor nie chciał wtedy ujawnić tytułu projektu, ale wszystko właśnie stało się jasne. Aktor wraca i to od razu z rolą w kultowej serii.

James Franco będzie przeciwnikiem Johna Rambo

Jak podaje Variety, Franco dołączył do obsady John Rambo i wcieli się w głównego przeciwnika bohatera. Film ma być prequelem kultowej serii zapoczątkowanej przez Rambo: Pierwsza krew. Historia pokaże młodego Johna Rambo jeszcze przed wydarzeniami z pierwszego filmu.

W tytułowej roli zobaczymy Noaha Centineo, a w obsadzie znajduje się także David Harbour jako major Trautman — legendarny dowódca i mentor Rambo. Za kamerą stoi Jalmari Helander, twórca widowiskowego Sisu. Zdjęcia do filmu zostały już zakończone w Tajlandii. Co ciekawe, Sylvester Stallone nie pojawi się na ekranie, ale bierze udział w projekcie jako producent wykonawczy.

Dla Franco będzie to pierwszy tak duży hollywoodzki film od wielu lat. Po oskarżeniach związanych z ruchem #MeToo aktor praktycznie zniknął z mainstreamowego kina i pojawiał się głównie w małych produkcjach niezależnych oraz europejskich filmach. Warto przypomnieć, że aktor wcielał się już w antagonistę w serii Spider-Man.

Wygląda jednak na to, że Hollywood powoli otwiera przed nim drzwi na nowo — i to od razu w bardzo głośnej franczyzie. Pytanie tylko, jak fani przyjmą nowego Rambo bez Stallone’a i czy prequel rzeczywiście ma szansę rozpocząć nową erę serii.

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




