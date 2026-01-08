Ten zestaw LEGO trafił tylko do jednej rodziny. Czyni go to najrzadszym w historii?

Model nigdy nie trafił do sprzedaży i do dziś pozostaje poza zasięgiem kolekcjonerów.

LEGO od dawna nie jest wyłącznie zabawką dla dzieci, a rynek kolekcjonerski tylko to potwierdza. Wśród tysięcy zestawów istnieją jednak takie, których zdobycie graniczy z niemożliwością. Jednym z nich jest model uznawany za jeden z najrzadszych w historii duńskiej marki. LEGO Edith’s House – unikat dla wybranych Chodzi o zestaw 201490 Edith’s House z serii Architecture. To model, który nigdy nie trafił do regularnej sprzedaży i od początku był przeznaczony wyłącznie dla jednej rodziny. Wszystkie wyprodukowane egzemplarze przekazano członkom rodu Christiansenów – założycieli LEGO.

Zestaw powstał w 2014 roku z okazji 90. urodzin Edith Kirk Christiansen, wówczas najstarszej żyjącej przedstawicielki rodziny związanej z marką. Była ona żoną syna Ole Kirka Christiansena, założyciela LEGO. Nieprzypadkowo na pudełku widnieje nietypowe oznaczenie wiekowe – 90+. Model przedstawia dom Edith w Billund w Danii, w którym obecnie mieści się Teddy Bear Art Museum. Nie wiadomo, ile dokładnie egzemplarzy zestawu wyprodukowano, jednak skala była skrajnie ograniczona. Co istotne, żaden z nich nigdy nie trafił na rynek wtórny – ani na eBay, ani do prywatnych kolekcji.

Oznacza to, że nawet najbardziej zaangażowani fani serii Architecture nie są w stanie skompletować jej w całości. Choć sam model nie imponuje rozmiarem, jego unikatowość sprawia, że potencjalna cena mogłaby osiągnąć astronomiczny poziom. Na razie pozostaje to jednak w sferze spekulacji, ponieważ żaden egzemplarz nigdy nie został oficjalnie wyceniony. O istnieniu zestawu Edith’s House świat LEGO dowiedział się szerzej dopiero niedawno – dzięki książce Historia LEGO autorstwa Jensa Andersena.