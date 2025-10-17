Ten film w końcu wyjaśni kwestię UFO? Tym razem to nie jest science fiction

Temat, który wzubudza wiele pytań i spekulacji, po raz kolejny został poruszony, tym razem w filmie dokumentalnym.

Kontrowersyjny dokument The Age of Disclosure w reżyserii Dana Faraha ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych filmów roku. Produkcja, która wzbudziła poruszenie zarówno w Hollywood, jak i w Waszyngtonie, trafi do kin w USA 21 listopada, kwalifikując się tym samym do Oscarów. Tego samego dnia dokument zadebiutuje również na Amazon Prime Video (nie jest jednak pewne, czy także w Polsce). The Age of Disclosure – zwiastun filmu dokumentalnego o UFO W sieci pojawił się właśnie nowy zwiastun filmu — i trudno uwierzyć, że to dokument, a nie produkcja science fiction. Farah przedstawia historię, którą nazywa „80-letnim globalnym tuszowaniem istnienia pozaziemskiego życia inteligentnego”, oskarżając światowe mocarstwa o udział w wyścigu zbrojeń opartym na obcej technologii.

Twórca nie ukrywa, że film jest odważny i kontrowersyjny. The Age of Disclosure zawiera zeznania 34 osób związanych z rządem USA, wojskiem i służbami wywiadowczymi. Wszyscy oni twierdzą, że „największy sekret ludzkości ukrywa się na widoku”. W dokumencie występuje m.in. Jay Stratton, były dyrektor Zespołu ds. Niezidentyfikowanych Zjawisk Anomalnych (UAP) w Pentagonie, który mówi wprost: “Widziałem na własne oczy statki kosmiczne i istoty pozaludzkie.” Niektóre z ujawnionych w filmie rewelacji wydają się wręcz nieprawdopodobne — do tego stopnia, że rodzi się pytanie, czy ich autorzy nie mają ukrytych motywów.

Jak ujawniono, Farah pracował nad projektem przez trzy lata, w ścisłej tajemnicy, docierając do informatorów gotowych opowiedzieć o zakulisowych działaniach rządu. Temat ten wkrótce poruszy także Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) w swoim nadchodzącym dramacie o UFO dla Apple TV, opartym na historii byłego oficera Sił Powietrznych USA, Davida Gruscha, który zeznał przed Kongresem, że rząd ukrywa dowody kontaktów z obcymi. W 2020 powstał także inny film dokumentalny pt. The Phenomenon, który podobnie podchodzi do tematu. Film Faraha po raz pierwszy pokazano na festiwalu SXSW w marcu tego roku, gdzie wzbudził ogromne emocje. Pierwszy zwiastun szybko stał się viralem, zdobywając ponad 20 milionów wyświetleń i rozpalając spekulacje: czy The Age of Disclosure naprawdę zmieni sposób, w jaki myślimy o UFO? “Chcę wierzyć”.

Jakub Piwoński






