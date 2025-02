Steven Spielberg kręci nowy film o UFO – zobacz pierwsze zdjęcia z planu

To powrót Spielberga do gatunku science fiction i tematyki znanej z Bliskich spotkań trzeciego stopnia.

Jak już wcześniej informowaliśmy, Steven Spielberg szykuje nowy film science fiction. Film ma opowiadać o kontakcie z UFO. Rozpoczęły się już zdjęcia do widowiska. Ekipa filmowa pracuje obecnie w New Jersey, a na planie dostrzeżono Emily Blunt i Wyatta Russella, którzy wspólnie kręcili sceny.

Bobby Bank | GC Images

Są już pierwsze zdjęcia z planu nowego filmu Stevena Spielberga

Scenariusz do filmu napisał David Koepp, wieloletni współpracownik Spielberga, znany z Parku Jurajskiego i Wojny światów. Fabuła pozostaje tajemnicą, ale mówi się, że to kameralna historia skupiona na dwóch postaciach, osadzona w kontekście kontaktu z obcymi. Pierwotnie projekt nosił tytuł The Dish, lecz obecnie może funkcjonować pod nazwą Disclosure. Koepp zdradził jedynie, że film będzie przypominał wcześniejsze klasyki Spielberga, takie jak Bliskie spotkania trzeciego stopnia.