Ten X-men ponownie założy kostium w Avengers: Doomsday. Dlaczego to dla niego tak ważne?

James Marsden po niemal dwóch dekadach ponownie założy kostium kultowego superbohatera. W rozmowie z Vanity Fair aktor opowiedział, co sądzi na ten temat i dlaczego jest to dla niego tak ważne.

James Marsden ponownie zagra Cyklopa

Aktor przyznał, że powrót do roli Cyklopa w nadchodzącym filmie Avengers: Doomsday był dla niego wyjątkowym doświadczeniem.