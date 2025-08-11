Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten X-men ponownie założy kostium w Avengers: Doomsday. Dlaczego to dla niego tak ważne?

Jakub Piwoński
2025/08/11 15:30
0
0

Grał Cyklopa. Zagra go ponownie. Czekacie?

James Marsden po niemal dwóch dekadach ponownie założy kostium kultowego superbohatera. W rozmowie z Vanity Fair aktor opowiedział, co sądzi na ten temat i dlaczego jest to dla niego tak ważne.

X-men
X-men

James Marsden ponownie zagra Cyklopa

Aktor przyznał, że powrót do roli Cyklopa w nadchodzącym filmie Avengers: Doomsday był dla niego wyjątkowym doświadczeniem.

Przez 20 lat słuchałem, jak ludzie pytają: »Kiedy wracasz?«. To mój pierwszy wielki projekt i bardzo ukochana postać. Powrót do tej roli był czymś wyjątkowym – powiedział.

GramTV przedstawia:

Marsden wcielał się w Scotta Summersa w filmach X-Men (2000), X-Men 2 (2003) i X-Men: Ostatni Bastion (2006), gdzie jego bohater zginął. W Avengers: Doomsday, który trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, pojawi się również kilku innych weteranów serii – m.in. Patrick Stewart jako Profesor X, Ian McKellen jako Magneto i Rebecca Romijn jako Mystique.

Po sukcesie X-Men kariera Marsdena potoczyła się w stronę różnorodnych ról – od musicalu Lakier do włosów, przez komedię romantyczną Zaczarowana, kino rozrywkowe typu Sonic: szybki jak błyskawica po dramaty i seriale takie jak Westworld, Bastion oraz Paradise. Choć udowodnił, że potrafi odnaleźć się w każdym gatunku, dla wielu widzów wciąż pozostaje przede wszystkim Cyklopem.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/james-marsden-on-reprising-cyclops-avengers-doomsday-1236340999/

Tagi:

Popkultura
Marvel
X-Men
James Marsden
Marvel Studios
Avengers: Doomsday
Cyklop
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112