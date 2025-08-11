Ten X-men ponownie założy kostium w Avengers: Doomsday. Dlaczego to dla niego tak ważne?

James Marsden po niemal dwóch dekadach ponownie założy kostium kultowego superbohatera. W rozmowie z Vanity Fair aktor opowiedział, co sądzi na ten temat i dlaczego jest to dla niego tak ważne.
James Marsden ponownie zagra Cyklopa
Aktor przyznał, że powrót do roli Cyklopa w nadchodzącym filmie Avengers: Doomsday był dla niego wyjątkowym doświadczeniem.
Przez 20 lat słuchałem, jak ludzie pytają: »Kiedy wracasz?«. To mój pierwszy wielki projekt i bardzo ukochana postać. Powrót do tej roli był czymś wyjątkowym – powiedział.
Marsden wcielał się w Scotta Summersa w filmach X-Men (2000), X-Men 2 (2003) i X-Men: Ostatni Bastion (2006), gdzie jego bohater zginął. W Avengers: Doomsday, który trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, pojawi się również kilku innych weteranów serii – m.in. Patrick Stewart jako Profesor X, Ian McKellen jako Magneto i Rebecca Romijn jako Mystique.
Po sukcesie X-Men kariera Marsdena potoczyła się w stronę różnorodnych ról – od musicalu Lakier do włosów, przez komedię romantyczną Zaczarowana, kino rozrywkowe typu Sonic: szybki jak błyskawica po dramaty i seriale takie jak Westworld, Bastion oraz Paradise. Choć udowodnił, że potrafi odnaleźć się w każdym gatunku, dla wielu widzów wciąż pozostaje przede wszystkim Cyklopem.
