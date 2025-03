Paradise - recenzja serialu. Disney ma swój Silos

Niby gdzieś to już widzieliśmy, ale i tak robi to wrażenie. W tej rajskiej zupie każdy znajdzie coś dla siebie. Serial Paradise przebojem wdarł się do biblioteki Disney+. Przyglądamy się mu z bliska.

Najciekawiej jednak w Paradise zarysowuje się narracja. To ona stanowi główną siłę tej produkcji. Z motywami ukazanymi w tej historii mieliśmy już do czynienia wcześniej, w różnej postaci, ostatnio właśnie przy okazji serialu Silos. Ale przewaga Paradise nad produkcją Apple polega na sposobie opowiadania. Chronologia odtwarzania wydarzeń zostaje celowo zaburzona, czego efektem jest odczuwany w trakcie seansu niepokój – nie możemy być pewni czego dowiemy się już za moment. Trochę przypomina to zabieg zastosowany w kultowym serialu Lost – Zagubieni, w którym lotniczą katastrofę i przebieg wydarzeń na wyspie uzupełniono retrospektywami bohaterów z przeszłości. Dzięki temu zaczęliśmy patrzeć na nich z różnych perspektyw.

Paradise to gatunkowy miks. Czerpie z tradycji kina sensacyjnego i poniekąd detektywistycznego, sytuując w głównej roli przybocznego agenta amerykańskiego prezydenta, który zostaje postawiony przed wyzwaniem rozwikłania sprawy tajemniczej śmierci. Ale już cały sztafaż tej historii zbudowany został na niepokojach kina science fiction oraz kina katastroficznego. Co ciekawe, gdy tylko kamera skupia się na bohaterach i ich moralnych dylematach, serial staje się bardzo emocjonalny i przywodzi na myśl klasyczny dramat. Innymi słowy, w tej rajskiej zupie każdy znajdzie coś dla siebie.

Na fali tego lęku powstał serial Fallout od Amazona, ale i Silos tworzony dla Apple (obie produkcje wrócą w kolejnych sezonach). Pierwszy jest nieco bardziej ironiczny, bazujący na fabule i świecie zaczerpniętym z gry komputerowej. Drugi z kolei to fantazja twórcy poczytnych książek. Silos o wiele bardziej koresponduje, wręcz łączy się z Paradise. Właściwie mam wrażenie, że to niemalże bliźniacze produkcje, aczkolwiek dwujajowe – różnią się jedynie okryciem wierzchnim, w środku skrywając tę samą osobowość. Nieco inaczej układają się przesłania, w innych miejscach nałożono akcenty, ale generalnie rzecz ujmując, sens pozostał ten sam – schowajmy się w bunkrze, bo świat na zewnątrz uległ zepsuciu. I manipulujmy tymi, którzy przeżyli – stwórzmy cały system iluzji tak, by zachować osiągnięte status quo.

Scenarzyści Paradise wyraźnie igrają z naszymi oczekiwaniami. Nie można przewidzieć, w jakim kierunku potoczy się ta historia ani co kryje się pod maskami postaci tego spektaklu. To atut, który zdołał wynieść serial ponad przeciętność. Duża w tym zasługa przejmujących ról aktorskich. Główną rolę w Paradise gra Sterling K. Brown, który wciela się w postać Xaviera Collinsa, szefa ochrony prezydenta. Jego gra jest pełna fizyczności, ale również wrażliwości, co pozwala widzowi poczuć wewnętrzną tragedię postaci związaną ze stratą żony. W roli prezydenta Cala Bradforda występuje James Marsden. Początkowo jego postać może budzić mieszane uczucia, jednak w miarę odkrywania retrospekcji ukazywane jest bliższe, bardziej ludzkie oblicze tego bohatera, którego los wydaje się być tragiczny. Co ciekawe, tym razem to nie postać prezydenta pompuje balon patosu – to postać prezydenta go przebija.

Julianne Nicholson gra postać Samanthy Redmond aka “Sinatry”, której subtelna gra oddaje makiaweliczną naturę polityk o szerokich wpływach. Brak tu efektownych szarż – jej gra jest raczej subtelna, co czyni jej postać zaskakującą i przekonującą. Wspólnie z pozostałymi aktorami tworzą fascynujące trio, w którym każdy skrywa własne tajemnice, a ich losy splatają się w intrygującą i nieuchronnie tragiczną historię. Jak z kolei Paradise prezentuje się z punktu widzenia wiarygodności? Mam tu kilka uwag, bo osobiście trudno jest mi dać wiarę w to, że wybudowanie tak dobrze funkcjonującego, podziemnego kompleksu byłoby możliwe, szczególnie, gdy efekt był pozbawiony jakichkolwiek szwów. Już w Silosie kuło to w oczy. Trzeba jednak brać pod uwagę, że mamy tu do czynienia z elementem pewnej konwencji, na którą albo się godziny, albo nie. Gdy logikę tego świata uczynimy bardziej elastyczną, wówczas Paradise ma szansę trafić w sedno, ze swoją refleksją nad tym, co tu i teraz.

Będzie drugi sezon – to już oficjalne

Trzeba wspomnieć także, że serial został wzbogacony bardzo przyjemnym dla ucha motywem muzycznym, który zdecydowanie umila odbiór poszczególnych scen, dodając im dramatyzmu. Paradise to serial, którego fabuła zawiera kilka ciekawie wplecionych zaskoczeń. Trudno przewidzieć jej rozwój. Z początku zaskakuje mocnym uderzeniem – to jeden z lepszych odcinków pilotażowych, jaki widziałem w ostatnich latach – by już za chwilę, w kolejnych kilku odcinkach, nie wiedzieć czemu scenarzyści wciskają pedał hamulca, nieco czyniąc narrację leniwą. Okazuje się, że to także był celowy zabieg, bo przez cały ten czas twórcy trzymali asa w rękawie w postaci siódmego odcinka – w mojej ocenie mistrzowskiego pod względem budowania i utrzymywania napięcia. Długo nie mogłem się po nim otrząsnąć.

Paradise to wedle mnie powiew inspirującej świeżości i dowód na to, że można umiejętnie bawić się popularnymi schematami fabularnymi, wywodzącymi z różnych gatunków, łącząc je w niebanalną całość. Hitchocowska zasada, mówiąca o wciąganiu widza w narrację już od samego początku, przy udziale mocnego tąpnięcia, została umiejętnie wcielona, ale jeszcze lepiej w serialu wypada moment kulminacyjny. Nie mam wątpliwości, że to jeden z mocniejszych, bardziej angażujących seriali ostatnich lat. Czy jednak twórcy zdołają podtrzymać nasze zainteresowanie w drugim, oficjalnie zapowiedzianym sezonie. Tu akurat byłbym sceptyczny. Wiele dobra w Paradise opiera się na efekcie zaskoczenia, którego raczej nie będzie się dało powtórzyć.