Ten wielki aktor, doskonale znany fanom Gwiezdnych wojen, właśnie zaliczył jeden z najważniejszych momentów w swojej karierze

Jakub Piwoński
2026/01/14 10:30
Fani aktorstwa Stellana Skarsgårda zdecydowanie powinni zapoznać się z jego rolą w nadchodzącej Wartości sentymentalnej.

Fani wielkich franczyz science fiction mają nowy powód, by na chwilę zejść z kosmicznych bitew na ziemię. Stellan Skarsgård, doskonale znany z serialu Andor oraz filmowej serii Diuna, został właśnie doceniony za rolę w kameralnym dramacie Wartość sentymentalna. Aktor zdobył Złoty Glob za najlepszą rolę drugoplanową, udowadniając, że jego talent nie potrzebuje ani mieczy świetlnych, ani pustynnej Arrakis. To pierwszy jego Złoty Glob za występ w filmie, wcześniej otrzymał tę nagrodę za rolę w serialu Czarnobyl.

Wartość sentymentalna
Wartość sentymentalna

Z serialu Andor do Wartości sentymentalnej i wygranej w Złotych Globach

Dla wielu widzów Skarsgård to przede wszystkim Luthen Rael – jedna z najciekawszych postaci w historii Gwiezdnych wojen. Andor, serial chwalony za dojrzały ton i polityczny ciężar, stał się wręcz rekompensatą za niedobór kinowych Star Wars. Produkcja Tony’ego Gilroya zebrała niemal jednogłośne pochwały krytyków i dziś ma 97% pozytywnych opinii w Rotten Tomatoes, co w świecie blockbusterów jest wynikiem niemal rekordowym.

Tym razem jednak Skarsgård pokazuje zupełnie inne oblicze, bliższe jego występom w kinie artystycznym. W Wartości sentymentalnej, nowym filmie Joachima Triera, wciela się w uznanego reżysera próbującego odbudować relacje z córką. To skromne, emocjonalne kino, które zachwyciło krytyków, zdobyło długą owację w Cannes i otworzyło aktorowi drogę do sezonu nagród. Złoty Glob to pierwszy tak duży filmowy laur w jego karierze. Nie jest wykluczone, że aktor stał się właśnie głównym kandydatem do Oscara za rolę drugoplanową – warto przypomnieć, że aktor nie tylko nie wygrał jeszcze złotego rycerza, ale nie był nawet do tej nagrody nominowany. Nominację do Oscara powinnśmy poznać już wkrótce, z kolei Wartość sentymentalna wchodzi do polskich kin 27 lutego.

