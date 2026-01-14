Ten wielki aktor, doskonale znany fanom Gwiezdnych wojen, właśnie zaliczył jeden z najważniejszych momentów w swojej karierze

Fani wielkich franczyz science fiction mają nowy powód, by na chwilę zejść z kosmicznych bitew na ziemię. Stellan Skarsgård, doskonale znany z serialu Andor oraz filmowej serii Diuna, został właśnie doceniony za rolę w kameralnym dramacie Wartość sentymentalna. Aktor zdobył Złoty Glob za najlepszą rolę drugoplanową, udowadniając, że jego talent nie potrzebuje ani mieczy świetlnych, ani pustynnej Arrakis. To pierwszy jego Złoty Glob za występ w filmie, wcześniej otrzymał tę nagrodę za rolę w serialu Czarnobyl.

Z serialu Andor do Wartości sentymentalnej i wygranej w Złotych Globach

Dla wielu widzów Skarsgård to przede wszystkim Luthen Rael – jedna z najciekawszych postaci w historii Gwiezdnych wojen. Andor, serial chwalony za dojrzały ton i polityczny ciężar, stał się wręcz rekompensatą za niedobór kinowych Star Wars. Produkcja Tony’ego Gilroya zebrała niemal jednogłośne pochwały krytyków i dziś ma 97% pozytywnych opinii w Rotten Tomatoes, co w świecie blockbusterów jest wynikiem niemal rekordowym.