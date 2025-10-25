Ten uwielbiany przez fanów serial Star Trek z 97% na Rotten Tomatoes najwyraźniej nie miał zakończyć się na 3. sezonie

Serial Star Trek: Picard był dla fanów Gwiezdnej Floty emocjonalną podróżą — od kontrowersyjnych pierwszych sezonów po świetnie przyjęty finał, który uznano za godne pożegnanie z Jean-Lukiem Picardem i jego dawną załogą z Następnego pokolenia. Ostatni sezon został entuzjastycznie przyjęty przez widzów, którzy chwalili go za powrót do ducha klasycznego Star Treka. Serial ma wysokie wyniki na Rotten Tomatoes, bo zebrał aż 97% pozytywnych ocen. Jak się okazuje, planowano kontynuację tej historii w formie spin-offu zatytułowanego Star Trek: Legacy.
Star Trek: Picard miał dostać spin-off
Projekt miał opowiadać o dalszych losach nowej załogi USS Enterprise-G, z kapitan Seven of Nine (Jeri Ryan) na czele. W serialu pojawiliby się także znani bohaterowie, tacy jak Raffi (Michelle Hurd), Worf (Michael Dorn) czy Geordi La Forge (LeVar Burton). Niestety, produkcja nigdy nie została oficjalnie zatwierdzona.
W nowym wywiadzie dla TrekMovie głos w sprawie potencjalnego spin-offu zabrał Todd Stashwick, który w trzecim sezonie Picarda wcielał się w kapitana Liam’a Shawa, dowódcę USS Titan-A. Choć jego postać zginęła w finale, aktor nie ukrywa, że chętnie wróciłby do tego uniwersum – nawet w formie hologramu.
Uwielbiam pracować, uwielbiam postać Shawa i całe uniwersum Star Treka – powiedział Stashwick. – Jeśli ktoś da zielone światło dla Star Trek: Legacy i obsadzi wszystkich, którzy powinni się tam znaleźć – Jeri Ryan, Michelle Hurd, Eda Speleersa, Ashlei Sharpe Chestnut, Micę Burton – byłbym zachwycony, mogąc z nimi ponownie współpracować. Jeśli nawet oznaczałoby to pojawienie się jako hologram, jestem na pokładzie.
Podobne zdanie ma Jeri Ryan, która w jednym z letnich wywiadów przyznała, że w przypadku Legacy „nigdy nie należy mówić nigdy”.
