Fani Star Trek będą zachwyceni wypowiedzią aktora. Nowy film jeszcze nigdy nie był tak realny

Od prawie dekady Star Trek nie zagościł na dużym ekranie, mimo wielu prób uruchomienia czwartej części filmowego rebootu serii. Ostatnim pełnometrażowym filmem z tego świata jest Star Trek: Sekcja 31, ale nie da się ukryć, że fani zasługują na więcej. Paramount skupiało się dotąd głównie na rozwoju seriali dla platformy Paramount+, ale kwestia kinowej kontynuacji pozostawała w zawieszeniu.

Star Trek 4 na horyzoncie?

Od pewnego czasu, za sprawą ofensywy Paramount, jasne stało się, że seria jest jednym z priorytetów wytwórni. Spekulacje te potwierdza aktor, który od lat jest jedną z twarzy tej serii. W rozmowie z Collider Zachary Quinto, odtwórca roli Spocka, ujawnił, że kontaktował się niedawno z J.J. Abramsem w sprawie filmu Star Trek 4.